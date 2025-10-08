Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Rimpianto Pro Recco a Budapest: la Supercoppa Europea va al Ferencvaros

La formazione ligure perde 15-14 una finale molto equilibrata e manca di un soffio il suo decimo titolo nella competizione
BUDAPEST (Ungheria) - Delusione e rimpianto per la Pro Recco, che ha mancato la decima Supercoppa Europea della sua storia. Alla Komjadi di Budapest la formazione ligure, guidata dal coach Sandro Sukno e detentrice dell'Euro Cup, ha perso 15-14 contro il Ferencvaros, vincitore della Champions League, al termine di un match molto equilibrato e combattuto.

Finale combattuta

La Pro Recco disputa una gran finale tutta in recupero dopo il 4-1 iniziale per gli ungheresi. Buric e Granados guidano l'attacco biancoceleste che risale fino al 12-11 da favola di Cassia. Poi l'irresistibile Fekete (mvp con 4 gol) e super Mandic, coadiuvato dall'immarcabile Manhercz (quaterna anche per lui) decidono un match in cui Vamos timbra la rete della vittoria a un minuto dalla fine. Negli ultimi secondi la Pro Recco ha la sua chance con l'uomo in più, ma capitan Di Fulvio tira a lato. I gol dei liguri sono stati realizzati da Buric (3), Granados Ortega (3), Di Fulvio (2), Cannella (2), Durik (2), Condemi (1) e Cassia (1). Per il Ferencvaros è il sesto trionfo nella Supercoppa Europea, dopo quelli del 1978, del 1980, del 2018, del 2019 e dello scorso anno. L'ultima affermazione della Pro Recco invece risale al 2023.

