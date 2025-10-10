Roma Vis Nova, voglia di riscatto a Quinto

ROMA - La Roma Vis Nova dopo la sconfitta interna con il Telimar cerca in Liguria il riscatto. Nella seconda giornata della Serie A1 i leoni vanno a caccia dei primi punti della stagione, domani alle ore 16.00 se la vedranno contro il Quinto. I genovesi alla prima uscita sono andati a vincere in Sicilia contro l’Ortigia con un parziale di 15-5. Sarà una stagione difficile per via delle nuove regole e di un gioco molto più veloce, per assimilarlo ci vuole tempo. Il campionato è molto livellato e diverse squadre si sono rinforzate, per questo c’è da prestare attenzione.
Roma Vis Nova, out Smiljevic. Mercep 'vede' il rientro
I romani stanno cercando la condizione migliore, anche se devono fare ancora i conti con qualche defezione importante come il serbo Smiljevic, ancora out per un problema alla spalla. Sta recuperando invece il mancino Mercep, ai box per diverse settimane. La squadra di Calcaterra ha lavorato molto in settimana e vuole regalarsi la prima gioia. Attenzione alle bocche da fuoco avversarie come Miraldi che ne ha fatti 5 nella prima uscita.