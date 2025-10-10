Roma Vis Nova, voglia di riscatto a Quinto

ROMA - La Roma Vis Nova dopo la sconfitta interna con il Telimar cerca in Liguria il riscatto. Nella seconda giornata della Serie A1 i leoni vanno a caccia dei primi punti della stagione, domani alle ore 16.00 se la vedranno contro il Quinto. I genovesi alla prima uscita sono andati a vincere in Sicilia contro l’Ortigia con un parziale di 15-5. Sarà una stagione difficile per via delle nuove regole e di un gioco molto più veloce, per assimilarlo ci vuole tempo. Il campionato è molto livellato e diverse squadre si sono rinforzate, per questo c’è da prestare attenzione.