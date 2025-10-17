Vis Nova all’esame Florentia
Darci dentro per fare il bis. La Roma Vis Nova affronterà domani alle ore 16 allo Stadio del Nuoto di Monterotondo la Florentia nella terza giornata della serie A1. I ragazzi di Calcaterra hanno ottenuto i primi punti andando a vincere sabato scorso sul campo di Quinto, un successo che ha portato punti e tanto morale. I leoni vogliono continuare a ruggire e centrare il secondo successo contro una diretta concorrente. La compagine fiorentina non ha iniziato al meglio con due sconfitte, ma i romani hanno la necessità di alimentare la classifica e tornare in alto. C’è voglia di regalare ai propri tifosi la prima gioia interna (la gara sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube di Waterpolo Style) e di prendere il volo.
Del resto Antonucci e compagni hanno avuto una settimana per lavorare e recuperare la condizione, sicuramente saprà ritagliarsi un ruolo importante il mancino Mercep, protagonista in Liguria con 4 reti. Ma tutta la squadra deve girare e adattarsi subito alle nuove regole. Attenzione alle loro bocche da fuoco come Di Fulvio e Sordini. Uno che non molla mai e non si tira mai indietro è Andrea Poli, colonna della squadra romana: “Abbiamo iniziato la stagione con due partite difficili. La prima con il Palermo non è andata come volevamo, ma ci è servita per capire dove migliorare. Con il Quinto è stata una gara combattuta fino all’ultimo secondo, siamo riusciti a pareggiare (proprio con un suo gol, ndr) allo scadere e poi vincere ai rigori contro una squadra di alto livello. Domani affrontiamo la Florentia, una squadra forte con belle individualità e che gioca bene. Sono veloci, agili e pensano rapidamente: sarà una partita intensa. Per quanto riguarda le sensazioni, vogliamo imporci, continuare il percorso iniziato a Quinto e far vedere quanto valiamo. Sarà un bel banco di prova”.