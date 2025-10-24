Roma Vis Nova, arriva l’Ortigia, la Fin consegna il Trofeo della Pallanuoto

Arriva il primo, vero, banco di prova. Oggi alle ore 18.30 allo Stadio del Nuoto di Monterotondo la Roma Vis Nova se la vedrà (diretta Rai Sport) contro l’Ortigia, una sfida che riporta alla mente la sfida playoff della passata stagione. Ma questa è tutta un’altra storia da scrivere. I ragazzi di Calcaterra sono reduci da due vittorie e due sconfitte, viaggiando a metà classifica. Il match è molto importante per il cammino futuro e anche la parte emotiva. Alla vigilia ha parlato il centroboa Matteo Spione: “È un importante scontro diretto con la squadra con cui abbiamo giocato le nostre ultime partite lo scorso anno. È importante vincere per chiudere al meglio questo mini ciclo di tre partite in una settimana e per riprendere il nostro cammino dopo lo stop a Savona. Loro sono un’ottima squadra con una grande intensità e ottime individualità, dopo la sconfitta alla prima hanno ottenuto ottimi risultati e soprattutto prestazioni di livello anche con squadre più blasonate. Per noi questo inizio non è stato dei più semplici per colpa di qualche infortunio di troppo, ma in queste difficoltà ci siamo compattati come gruppo e siamo più carichi che mai. Sono sicuro che riusciremo ad andare oltre le stanchezza e far valere il fattore campo giocando al nostro livello”. Tra secondo e terzo tempo la Federnuoto consegnerà al presidente Marco Ferraro e alla società il Trofeo della Pallanuoto, il prestigioso riconoscimento che viene assegnato alla società che nell’arco della stagione passata abbia ottenuto i migliori risultati sia in prima squadra, sia nel settore giovanile. Si tratta del terzo trofeo conquistato.

