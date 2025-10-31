Vis Nova a Bologna per la continuità

È la prova di maturità. La Roma Vis Nova nella sesta giornata della Serie A1 andrà a far visita domani alle ore 16 alla De Akker Bologna in una partita che vuol dire molto per il presente e le ambizioni future. I leoni sono tornati a ruggire e a occupare le zone alte della classifica con il quinto posto.

Ora viene il bello. Bisogna dare continuità ai risultati e valore alle prestazioni. La squadra sta bene fisicamente e anche il morale è buono, ma attenzione a Bologna. La classifica non rispecchia in questo momento i valori della De Akker, che ha incontrato nelle prime tre giornate Trieste, Savona e Pro Recco. È al decimo posto con 5 punti.

“La vittoria con l’Ortigia ci ha dato fiducia – afferma Maurizio Maffei -. Il nostro approccio non deve cambiare, dobbiamo proseguire su questa strada. Domani sarà un test importante per valutare il percorso fatto finora con l’obiettivo di portare a casa un’altra prestazione solida e concreta. Non possiamo permetterci di concedere tiri e occasioni: non sempre avremo la possibilità di segnare così tanto come con i siciliani. Bologna è una squadra attrezzata con forti individualità, viene da un periodo non facile, ma avranno voglia di riscattarsi e giocare una buona partita davanti al loro pubblico. Noi dobbiamo fare la nostra parte, concentrandoci sulle cose che stiamo preparando senza pensare troppo agli avversari. Ci vorrà grande determinazione e convinzione nei nostri mezzi. Sono molto fiducioso, siamo ancora all’inizio di una lunga stagione, ma credo che potremo toglierci molte soddisfazioni”.