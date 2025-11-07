Roma Vis Nova è l’ora del derby con l’Olympic

I leoni arrivano a questo appuntamento con 8 punti in classifica frutto di 3 vittorie e altrettante sconfitte. Nell’ultima uscita è arrivato il ko sul campo del Bologna. I leoni hanno qualche problema di formazione. L’Olympic ha un punto in più. Le due realtà si conoscono molto bene e quindi sarà una gara equilibrata. Il pensiero del tecnico Alessandro Calcaterra: “Siamo in un momento difficile, abbiamo perso Spione per un mese, sostituirlo non sarà facile. Abbiamo dovuto snaturare il nostro gioco e ricominciare da capo, ma non per questo dobbiamo cercare alibi. I ragazzi si stanno allenando bene e sono motivati, a Bologna abbiamo dato il massimo, non posso dirgli niente, hanno messo tanta intensità e voglia. Dobbiamo ritrovare il nostro gioco, siamo comunque sereni. Nel derby contano tante cose, ma non sentiamo la pressione di vincere a tutti i costi, siamo liberi di testa. L’ago della bilancia pende nei loro confronti, sulla carta loro hanno qualcosa in più, ma noi non abbiamo nulla da perdere. Loro giocano in casa e hanno un roster di tutto rispetto, iniziando dal portiere. Questo momento di sofferenza ci fortificherà, basta rimanere compatti e uniti, ci faremo trovare più pronti in futuro. La nota positiva sta nell’esordio di tanti giovani che stanno facendo esperienza”.