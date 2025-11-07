Roma Vis Nova è l’ora del derby con l’Olympic
La settima giornata della Serie A1 mette di fronte la Roma Vis Nova all’Olympic Roma. È il derby della Capitale, una sfida nella sfida per capire chi sta meglio in questa prima fase della stagione. Domani alle ore 18 nella piscina di Valco San Paolo, nella zona sud di Roma, la stracittadina.
I leoni arrivano a questo appuntamento con 8 punti in classifica frutto di 3 vittorie e altrettante sconfitte. Nell’ultima uscita è arrivato il ko sul campo del Bologna. I leoni hanno qualche problema di formazione. L’Olympic ha un punto in più. Le due realtà si conoscono molto bene e quindi sarà una gara equilibrata. Il pensiero del tecnico Alessandro Calcaterra: “Siamo in un momento difficile, abbiamo perso Spione per un mese, sostituirlo non sarà facile. Abbiamo dovuto snaturare il nostro gioco e ricominciare da capo, ma non per questo dobbiamo cercare alibi. I ragazzi si stanno allenando bene e sono motivati, a Bologna abbiamo dato il massimo, non posso dirgli niente, hanno messo tanta intensità e voglia. Dobbiamo ritrovare il nostro gioco, siamo comunque sereni. Nel derby contano tante cose, ma non sentiamo la pressione di vincere a tutti i costi, siamo liberi di testa. L’ago della bilancia pende nei loro confronti, sulla carta loro hanno qualcosa in più, ma noi non abbiamo nulla da perdere. Loro giocano in casa e hanno un roster di tutto rispetto, iniziando dal portiere. Questo momento di sofferenza ci fortificherà, basta rimanere compatti e uniti, ci faremo trovare più pronti in futuro. La nota positiva sta nell’esordio di tanti giovani che stanno facendo esperienza”.