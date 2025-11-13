Roma Vis Nova, arriva il gigante Brescia

La squadra di Calcaterra proverà a mettere in difficoltà quella di Bovo, impegnata tra campionato e Champions League. Sarà un bel confronto contro una realtà che è prima in classifica assieme alla Pro Recco. Mancheranno ancora Smiljevic e Spione. Uno dei protagonisti di questo inizio stagione che vede la Vis Nova al sesto posto è Mattia Giorgio Di Corato, che assieme a capitan Mattia Antonucci, ha ricevuto per la prima volta la chiamata dal Ct della nazionale maggiore Sandro Campagna.

“La partita contro il Brescia è importante – dice lo stesso Di Corato -. Lo scorso anno a Monterotondo è stata combattuta fino all’ultimo e anche se siamo condizionati da due assenze importanti, come quelle di Petar e Matteo, punteremo a dare il massimo. Dopo la vittoria del derby la felicità è stata tanta, ma come ci ha detto anche Calcaterra, la cosa migliore è cancellare il risultato e pensare subito alla partita successiva. La vittoria ovviamente ci ha reso ancor più consapevoli delle nostre capacità e di quanto sia importante rimanere uniti nei momenti di difficoltà. La chiamata di Campagna è un traguardo importantissimo per me e motivo di orgoglio. Ovviamente rappresenta un punto di partenza e non di arrivo, l’obiettivo è continuare il mio percorso di crescita e migliorare sempre più”.

