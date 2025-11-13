Roma Vis Nova, arriva il gigante Brescia
Senza aver nulla da perdere la Roma Vis Nova affronterà la corazzata Brescia sabato alle ore 16.00 allo Stadio del Nuoto di Monterotondo. Per i leoni, che sono reduci dalla bella vittoria nel derby contro l’Olympic, c’è una montagna troppo alta da scalare.
La squadra di Calcaterra proverà a mettere in difficoltà quella di Bovo, impegnata tra campionato e Champions League. Sarà un bel confronto contro una realtà che è prima in classifica assieme alla Pro Recco. Mancheranno ancora Smiljevic e Spione. Uno dei protagonisti di questo inizio stagione che vede la Vis Nova al sesto posto è Mattia Giorgio Di Corato, che assieme a capitan Mattia Antonucci, ha ricevuto per la prima volta la chiamata dal Ct della nazionale maggiore Sandro Campagna.
“La partita contro il Brescia è importante – dice lo stesso Di Corato -. Lo scorso anno a Monterotondo è stata combattuta fino all’ultimo e anche se siamo condizionati da due assenze importanti, come quelle di Petar e Matteo, punteremo a dare il massimo. Dopo la vittoria del derby la felicità è stata tanta, ma come ci ha detto anche Calcaterra, la cosa migliore è cancellare il risultato e pensare subito alla partita successiva. La vittoria ovviamente ci ha reso ancor più consapevoli delle nostre capacità e di quanto sia importante rimanere uniti nei momenti di difficoltà. La chiamata di Campagna è un traguardo importantissimo per me e motivo di orgoglio. Ovviamente rappresenta un punto di partenza e non di arrivo, l’obiettivo è continuare il mio percorso di crescita e migliorare sempre più”.
Partita in live streaming