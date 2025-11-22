Silipo ridisegna il Setterosa: Giovani di qualità e atlete esperte”

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
ROMA - La caccia all’Olimpiade di Los Angeles è iniziata. Dal raduno di Ostia si lancia il nuovo Setterosa. Una squadra che ha origini e tradizioni e strizza l’occhio alla rassegna a cinque cerchi. Il ct Carlo Silipo ha chiamato ben 22 ragazze (in collegiale fino a domani) per preparare al meglio l’Europeo di gennaio di Funchal (in Portogallo dal 26 gennaio al 5 febbraio) e costruire
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS