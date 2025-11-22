Corriere dello Sport.it
sabato 22 novembre 2025
Silipo ridisegna il Setterosa: Giovani di qualità e atlete esperte”

A due mesi dagli Europei di Funchal, il ct della Nazionale femminile nell'intervista esclusiva illustra il nuovo progetto della squadra azzurra
Gianluca Scarlata
1 min
TagsPallanuotosetterosaSilipo

ROMA - La caccia all’Olimpiade di Los Angeles è iniziata. Dal raduno di Ostia si lancia il nuovo Setterosa. Una squadra che ha origini e tradizioni e strizza l’occhio alla rassegna a cinque cerchi. Il ct Carlo Silipo ha chiamato ben 22 ragazze (in collegiale fino a domani) per preparare al meglio l’Europeo di gennaio di Funchal (in Portogallo dal 26 gennaio al 5 febbraio) e costruire

