domenica 25 gennaio 2026
Europei di pallanuoto, medaglia di legno per il nuovo Settebello © APS

Europei di pallanuoto, medaglia di legno per il nuovo Settebello 

Sfuma il sogno podio per la 'giovine Italia' di Campagna, sconfitta nella finale di consolazione dalla Grecia, che conquista il bronzo
1 min
TagsEuropei di PallanuotocampagnaSettebello

Si chiudono con il quarto posto gli Europei dell'Italia di pallanuoto di Campagna, che dopo aver sfiorato l'impresa con la Serbia padrona di casa, vede sfumare il sogno di salire sul podio, con la Grecia che conquista la medaglia di bronzo.

Finalina senza storia, ma la 'giovine Italia' cresce

Finire ai piedi del podio non piace a nessuno, ma per il Settebello del futuro che Campagna ha appena iniziato a plasmare, entrare tra le prime quattro della manifestazione continentale rappresenta un incoraggiante primo passo. Dopo aver dato del filo da torcere ai serbi in semifinale, gli Azzurri si arrendono però alla Grecia, eliminata dall'Ungheria ad un passo dalla finale. Senza storia la sfida per il terzo e quarto posto, stravinta per 12-5 dagli ellenici, che conquistano il bronzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Pallanuoto

