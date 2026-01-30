Vis Nova, Inizia da Palermo il girone di ritorno

All’andata non è stata una partita semplice, i romani hanno trovato difficoltà e sono stati sconfitti. La squadra poi nel corso della stagione è cresciuta e ora ha un’arma in più come il croato Tomasovic.

Reduce dall’avventura azzurra e ancora non al meglio della condizione il capitano Mattia Antonucci parla così: “Torno carico di tutte le sensazioni positive che mi ha dato il Settebello, ho vissuto tante emozioni, giocando in una grande competizione, davanti a 13mila persone in un impianto pazzesco. Parlando del campionato contro il Telimar sarà molto tosta, hanno cambiato allenatore nella pausa. Sarà molto tosta perché vorranno fare punti e dimostrare il proprio valore. Noi siamo pronti per ben figurare, intanto abbiamo un giocatore in più come Marin, ci darà una grande mano. Ce la metteremo tutta, abbiamo bisogno anche noi di fare punti. Ci faremo trovare pronti”.