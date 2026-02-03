Corriere dello Sport.it
martedì 3 febbraio 2026
Setterosa battuto nella semifinale degli Europei dall'Olanda: giovedì la Grecia per il bronzo © EPA

Setterosa battuto nella semifinale degli Europei dall'Olanda: giovedì la Grecia per il bronzo 

Le ragazze azzurre si arrendono con il punteggio di 8-4 ma restano in corsa per una medaglia: tutti i dettagli
2 min
Tagssetterosa

Il Setterosa si ferma nella semifinale degli Europei di Funchal, come il Settebello. Come due anni fa ad Eindhoven, l'Olanda, bronzo olimpico, fa valere fisicità ed esperienza contro le azzurre, vincendo con il punteggio di 8-4. Giovedì l'Italia si giocherà la medaglia di bronzo contro la Grecia, campione del mondo e detentrice della World Cup, sconfitta 12-11 ai rigori dalla Ungheria nell'altra semifinale. Così il ct Carlo Silipo: "Anzitutto devo fare i complimenti alle ragazze perché c'hanno messo il cuore e l'anima. Molto bene la difesa e Condorelli in porta. Però abbiamo sbagliato troppi tiri davanti e più passava il tempo più mancava la fiducia. Ora bisogna resettare tutto in vista della finale per il bronzo. Purtroppo anche oggi l'approccio non è stato dei migliori e abbiamo subito due reti nel finale di tempo che sono sempre deleteri. Dobbiamo cercare di mediare tra le due fasi e mantenere questa difesa essendo più precisi davanti". 

Europei, il tabellino di Olanda-Italia  

Olanda: Aarts, Hicks 2, Van Der Kraats, Schaap, Keuning 1, Bosveld 1, B. Rogge, De Vries, Joustra 2 (1 rig.), L. Rogge, Moolhuijzen 1, Ten Broek 1, Van Den Dobbelsteen, Gorter. All. Doudesis.

Italia: Condorelli, Tabani, Leone, Gant, Cergol, Giustini, Bianconi, Marletta, Ranalli 1, Cocchiere, Bettini 2, Santapaola, Papi, Meggiato. 1. All. Silipo.

Arbitri: Bouchez (Fra) e Gerasimov (Gbr).

Note: parziali 4-1, 1-1, 1-1, 2-1. Uscita per limite di falli Ten Broek (O) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Olanda 4/9 + un rigore e Italia 2/7. Ammonito il tecnico SIlipo a 5'08" del secondo tempo sul 5-1. In porta Aarts (O) e Condorelli (I).
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

