Pallanuoto: la Roma Vis Nova match clou con Quinto

Si tratta di uno scontro fondamentale per la classifica e per il morale. Una partita che chiama riscatto dopo la sconfitta a Palermo. La gara di domani contro l’Iren Genova Quinto (diretta Waterpolo Style alle ore 16.00) allo Stadio del nuoto di Monterotondo rivela insidie, ma allo stesso tempo può diventare la gara del rilancio. In questo 2026 la Vis Nova ha un leone in più, Marin Tomasovic che ha messo a segno contro il Telimar quattro reti. Ma tutta la squadra è chiamata a una svolta, come dice Maurizio Maffei: “Queste ultime due settimane sono state molto dure. La partita contro il Quinto richiama la massima attenzione e cattiveria agonistica, sappiamo quanto sia delicato questo primo incontro casalingo del girone di ritorno. Ogni allenamento è un passo avanti, stiamo lavorando sui vari aspetti che dobbiamo migliorare, soprattutto sulla capacità di restare lucidi nei momenti chiave. Sappiamo che il Quinto è una squadra fisica, organizzata, non regala nulla, proprio per questo vogliamo farci trovare pronti. Siamo un gruppo che non molla mai ma dobbiamo ancora dimostrare tanto, vogliamo far vedere al nostro pubblico chi siamo: una squadra affamata, determinata, capace di mettere in acqua intensità e cuore. Vogliamo ottenere un risultato positivo anche ai fini della classifica e soprattutto vogliamo continuare a costruire una stagione che rimanga impressa. Ci aspetta una battaglia, e noi ci faremo trovare pronti”.

