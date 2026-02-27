Roma Vis Nova, arriva Savona: spettacolo assicurato
Sarà una partita complicata, ma anche affascinante. La Roma Vis Nova nella quarta giornata del girone di ritorno ospiterà domani alle ore 15 allo Stadio del Nuoto con diretta YouTube (clicca qui per seguirla in live streaming) il Banco BPM Savona, realtà che da anni viaggia nei piani alti della classifica, finalista di coppa Italia, e terza forza del campionato.
I leoni di Alessandro Calcaterra vengono da due vittorie contro Quinto e Florentia e vorranno ben figurare in uno scontro che vede i liguri molto favoriti. La classifica dice Savona con 42 punti (14 vittorie e 2 sconfitte), Roma Vis Nova con 20 punti (6 vittorie, 1 pareggio, 9 sconfitte).
Le parole di Matteo Spione
Il pensiero alla vigilia del centroboa Matteo Spione: “È una partita difficile contro una realtà che ha altri obiettivi ed è stata costruita per stare nei piani alti, detto questo non partiamo da sconfitti, cercheremo di dare il massimo e ben figurare. È un vero e proprio test al di là del risultato, veniamo da un momento positivo e siamo coscienti della nostra forza. Finalmente abbiamo recuperato tutti e questo ci permettere di lavorare bene e a testa bassa durante la settimana. A parte la sconfitta di Palermo siamo carichi e vogliamo giocarci le nostre possibilità per poter risalire in classifica”.