Roma Vis Nova, arriva Savona: spettacolo assicurato

I leoni di Alessandro Calcaterra vengono da due vittorie contro Quinto e Florentia e vorranno ben figurare in uno scontro che vede i liguri molto favoriti. La classifica dice Savona con 42 punti (14 vittorie e 2 sconfitte), Roma Vis Nova con 20 punti (6 vittorie, 1 pareggio, 9 sconfitte).

Le parole di Matteo Spione

Il pensiero alla vigilia del centroboa Matteo Spione: “È una partita difficile contro una realtà che ha altri obiettivi ed è stata costruita per stare nei piani alti, detto questo non partiamo da sconfitti, cercheremo di dare il massimo e ben figurare. È un vero e proprio test al di là del risultato, veniamo da un momento positivo e siamo coscienti della nostra forza. Finalmente abbiamo recuperato tutti e questo ci permettere di lavorare bene e a testa bassa durante la settimana. A parte la sconfitta di Palermo siamo carichi e vogliamo giocarci le nostre possibilità per poter risalire in classifica”.