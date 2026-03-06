Roma Vis Nova, con l’Ortigia punto di svolta

È una partita fondamentale per il destino della stagione. Il match contro l’Ortigia (domani ore 15.00 a Siracusa) rappresenta un punto di svolta per la Roma Vis Nova . I leoni domani andranno a far visita alla squadra siciliana coscienti di incontrare una squadra in salute, che ha vinto due delle ultime tre partite, risalendo la china . Inoltre, ha giocatori di qualità, da Carnesecchi ai due stranieri Baksa e Tankosic, oltre a Di Luciano e Torrisi.

Una squadra che ha sempre veleggiato negli ultimi anni nei piani alti. La Roma Vis Nova arriva all’appuntamento dopo le due vittorie con Quinto e Florentia e l’ottima prestazione contro Savona, che ha dato molta fiducia.

Le parole di Maurizio Maffei

Uno dei protagonisti di questa seconda parte è sicuramente Maurizio Maffei, convocato per la prima volta da Campagna con il Settebello nel collegiale di Ostia dall’8 all’11 marzo. “Sono molto contento della chiamata, è stata inaspettata, è un grande orgoglio personale. È frutto di tanti sacrifici, di tanti allenamenti e ore in acqua, sono molto felice di poter partecipare. Contro l’Ortigia non sarà facile, un campo molto ostico, loro sono cresciuti con l’innesto di una pedina fondamentale. Ma noi stiamo bene, dobbiamo rimanere concentrati perché è una gara molto importante”.