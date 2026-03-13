Roma Vis Nova chiamata a ruggire con la De Akker

Ci vorrà la vera Roma Vis Nova per battere la De Akker Team domani alle ore 16.00 allo Stadio del Nuoto di Monterotondo, una partita vera, un match che può valere tanto chiave qualificazione playoff. La volontà è evitare i playout e allora lo sguardo volge necessariamente alla parte alta della classifica, perchè questa Roma Vis Nova ha le capacità e le possibilità di risalire, ma per farlo ha bisogno di punti, soprattutto in casa. Ecco perché il match con i bolognesi rappresenta un passaggio fondamentale per accorciare e riprendersi. La sconfitta con l’Ortigia ha lasciato l’amaro in bocca, non sono arrivati i tre punti sperati, per questo c’è voglia di cambiare rotta. È dello stesso avviso il difensore Andrea Grossi, ex di turno: “Per l’obiettivo che abbiamo è una partita chiave, la De Akker è abituata a palcoscenici europei per noi affrontare certe squadre di esperienza e giocatori di alto livello. Loro stanno bene, mix perfetto di giovani ed esperienza con un Mistrangelo che prepara bene le partite. Arriviamo carichi e motivati, in questo momento sono importanti, fare punti in casa. L’ago della bilancia è gestire bene l’attacco per fare bene la difesa, una gestione intelligente e giocare con calma, una gara punto a punto fino alla fine”.