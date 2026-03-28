Roma Vis Nova–Olympic, scatta il derby solidale
La Roma Vis Nova se la vedrà alle ore 16 allo Stadio del Nuoto di Monterotondo contro l’Olympic Roma. Si tratta di una partita fondamentale, particolare. È il derby della Capitale. Tutto il popolo delle calottine chiamato a raccolta per assistere a questo grande spettacolo, i leoni di Alessandro Calcaterra contro i ragazzi di Mario Fiorillo. All’andata vinse la Roma Vis Nova, ma questa sarà un’altra partita, un’altra storia. Entrambe le squadre viaggiano rispettivamente al nono e decimo posto con 20 punti, vogliono staccarsi dalla zona calda e cercare punti per risalire nel lotto dei playoff.
Ma sarà anche una partita speciale, infatti metà del ricavato andrà in beneficienza a favore di Amref Health Italia: è il derby solidale. Roma Vis Nova e il gruppo FDA scendono in campo a fianco dell'organizzazione benefica con un contributo significativo. Si sta facendo una campagna di sensibilizzazione attraverso il linguaggio universale dello sport e in particolare della pallanuoto. La collaborazione tra Amref e Roma Vis Nova mira a collegare il tema dell’accesso alla salute con quello dell’educazione, della prevenzione e dell’empowerment delle nuove generazioni, in Africa e in Italia, con l’obiettivo di dare visibilità alle sfide e alle soluzioni portate avanti da Amref per garantire accesso alla salute e formare personale sanitario qualificato nei contesti africani.
Si vuole raccontare l’esperienza della Roma Vis Nova come modello virtuoso di equilibrio tra impegno sportivo, studio universitario e benessere, mirando nello specifico al progetto AMIU, legato allo studio e all’università. Prima della partita ci sarà una premiazione speciale con i protagonisti di questa iniziativa e rappresentanti Amref, che saranno presenti in piscina. Sarà proiettato sul maxischermo un videomessaggio di Giobbe Covatta e Andy Luotto.