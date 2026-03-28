Roma Vis Nova–Olympic, scatta il derby solidale

La Roma Vis Nova se la vedrà alle ore 16 allo Stadio del Nuoto di Monterotondo contro l’Olympic Roma . Si tratta di una partita fondamentale, particolare. È il derby della Capitale. Tutto il popolo delle calottine chiamato a raccolta per assistere a questo grande spettacolo, i leoni di Alessandro Calcaterra contro i ragazzi di Mario Fiorillo . All’andata vinse la Roma Vis Nova, ma questa sarà un’altra partita, un’altra storia. Entrambe le squadre viaggiano rispettivamente al nono e decimo posto con 20 punti, vogliono staccarsi dalla zona calda e cercare punti per risalire nel lotto dei playoff.

Ma sarà anche una partita speciale, infatti metà del ricavato andrà in beneficienza a favore di Amref Health Italia: è il derby solidale. Roma Vis Nova e il gruppo FDA scendono in campo a fianco dell'organizzazione benefica con un contributo significativo. Si sta facendo una campagna di sensibilizzazione attraverso il linguaggio universale dello sport e in particolare della pallanuoto. La collaborazione tra Amref e Roma Vis Nova mira a collegare il tema dell’accesso alla salute con quello dell’educazione, della prevenzione e dell’empowerment delle nuove generazioni, in Africa e in Italia, con l’obiettivo di dare visibilità alle sfide e alle soluzioni portate avanti da Amref per garantire accesso alla salute e formare personale sanitario qualificato nei contesti africani.

Si vuole raccontare l’esperienza della Roma Vis Nova come modello virtuoso di equilibrio tra impegno sportivo, studio universitario e benessere, mirando nello specifico al progetto AMIU, legato allo studio e all’università. Prima della partita ci sarà una premiazione speciale con i protagonisti di questa iniziativa e rappresentanti Amref, che saranno presenti in piscina. Sarà proiettato sul maxischermo un videomessaggio di Giobbe Covatta e Andy Luotto.

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