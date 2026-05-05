Roma Vis Nova, con Recco spettacolo in acqua e fuori: partita per Amref
Sarà uno spettacolo nello spettacolo. Il match di domani contro la Pro Recco allo Stadio del Nuoto di Monterotondo alle ore 18.00 sarà una partita speciale, unica, vuoi per l’avversario, vuoi perché sarà una giornata particolare.
La Roma Vis Nova scenderà in acqua contro una delle realtà più forti d’Italia e del mondo, dunque la partita sarà di grande appeal e richiamo. Il risultato sarà ovviamente scontato, i leoni sono in corsa per centrare un posto nei playoff. A tre giornate dalla fine della stagione regolare i romani sono a un punto di distanza dal CC Napoli, ma attenzione a chi insegue perché la graduatoria è molto corta.
Ma sarà anche una partita speciale, infatti metà del ricavato andrà in beneficienza a favore di Amref Health Italia. Roma Vis Nova e il gruppo FDA scendono in campo a fianco dell'organizzazione benefica con un contributo significativo. Si sta facendo una campagna di sensibilizzazione attraverso il linguaggio universale dello sport e in particolare della pallanuoto.
La collaborazione tra Amref e Roma Vis Nova mira a collegare il tema dell’accesso alla salute con quello dell’educazione, della prevenzione e dell’empowerment delle nuove generazioni, in Africa e in Italia, con l’obiettivo di dare visibilità alle sfide e alle soluzioni portate avanti da Amref per garantire accesso alla salute e formare personale sanitario qualificato nei contesti africani. Si vuole raccontare l’esperienza della Roma Vis Nova come modello virtuoso di equilibrio tra impegno sportivo, studio universitario e benessere, mirando nello specifico al progetto AMIU, legato allo studio e all’università. A intervenire prima e dopo il match ci saranno Giobbe Covatta, testimonial Amref, e Andy Luotto, sempre vicino alla Roma Vis Nova.
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