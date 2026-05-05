Roma Vis Nova, con Recco spettacolo in acqua e fuori: partita per Amref

Sarà uno spettacolo nello spettacolo. Il match di domani contro la Pro Recco allo Stadio del Nuoto di Monterotondo alle ore 18.00 sarà u na partita speciale, unica , vuoi per l’avversario, vuoi perché sarà una giornata particolare.

La Roma Vis Nova scenderà in acqua contro una delle realtà più forti d’Italia e del mondo, dunque la partita sarà di grande appeal e richiamo. Il risultato sarà ovviamente scontato, i leoni sono in corsa per centrare un posto nei playoff. A tre giornate dalla fine della stagione regolare i romani sono a un punto di distanza dal CC Napoli, ma attenzione a chi insegue perché la graduatoria è molto corta.

Ma sarà anche una partita speciale, infatti metà del ricavato andrà in beneficienza a favore di Amref Health Italia. Roma Vis Nova e il gruppo FDA scendono in campo a fianco dell'organizzazione benefica con un contributo significativo. Si sta facendo una campagna di sensibilizzazione attraverso il linguaggio universale dello sport e in particolare della pallanuoto.

La collaborazione tra Amref e Roma Vis Nova mira a collegare il tema dell’accesso alla salute con quello dell’educazione, della prevenzione e dell’empowerment delle nuove generazioni, in Africa e in Italia, con l’obiettivo di dare visibilità alle sfide e alle soluzioni portate avanti da Amref per garantire accesso alla salute e formare personale sanitario qualificato nei contesti africani. Si vuole raccontare l’esperienza della Roma Vis Nova come modello virtuoso di equilibrio tra impegno sportivo, studio universitario e benessere, mirando nello specifico al progetto AMIU, legato allo studio e all’università. A intervenire prima e dopo il match ci saranno Giobbe Covatta, testimonial Amref, e Andy Luotto, sempre vicino alla Roma Vis Nova.

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