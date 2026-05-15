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Roma Vis Nova a Napoli è spareggio playoff

Roma Vis Nova a Napoli è spareggio playoff

Il match di domani alla Scandone può essere decisiva per la stagione sia per i campani che per i romani
1 min
TagsPallanuotonapoliRoma
È una finale, dentro o fuori. Il match di domani alla Scandone contro il CC Napoli (in programma alle ore 19) è un vero e proprio spareggio per i playoff. Infatti la Roma Vis Nova nelle ultime due giornate di campionato si giocherà tutta una stagione, in classifica è al nono posto, che vorrebbe dire permanenza in A1 senza disputare una seconda fase. Ma a un punto di distanza ci sono i campani, che occupano l’ultimo posto per i playoff dal quinto all’ottavo posto. Spareggi che assegnano due posti nelle coppe europee. Ma attenzione perché la classifica è quanto mai corta, infatti alle spalle dei leoni c’è l’Olympic con un solo punto di svantaggio, in decina posizione ovvero in zona playout. Insomma è una corsa a tre, la squadra di Calcaterra, a parte il match con la Pro Recco, è in buona salute, ha le carte in regola per centrare l’obiettivo stagionale, ma deve fare uno sforzo in più, vincendo fuori casa. Finora i punti lontano da Monterotondo sono solamente 9 dei 27 conquistati. All’andata il CC Napoli riuscì a vincere allo Stadio del Nuoto per 10-8. Il rendimento dei campani nell’ultimo mese è altalenante, la Vis Nova potrà contare su tutti i propri effettivi.

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