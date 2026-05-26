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La Roma Vis Nova padrona del proprio destino nell’ultima partita della stagione regolare© TORCIVIA PER RVN

La Roma Vis Nova padrona del proprio destino nell’ultima partita della stagione regolare

Contro i leoni al Posillipo in una partita fondamentale per centrare l’obiettivo stagionale: i playoff
2 min

La Roma Vis Nova è padrona del proprio destino. L’ultima partita della stagione regolare metterà di fronte i leoni al Posillipo in una partita fondamentale per centrare l’obiettivo stagionale, i playoff. Ed è tutto nelle mani della squadra di Calcaterra che vincendo entrerà di diritto tra le migliori otto dell’A1, senza guardare agli altri risultati. Il match in programma domani alle ore 19.30 allo Stadio del Nuoto di Monterotondo (con diretta sul canale YouTube della società) metterà in palio tre punti importanti e pesanti. La Vis Nova ci arriva con uno stato mentale e fisico in buone condizioni, dall’altra parte ci sarà un Posillipo già sicuro della quarta posizione che verrà a Roma senza pensieri. Il commento alla vigilia del tecnico dei romani, Alessandro Calcaterra: “Ora che abbiamo raggiunto la salvezza matematica siamo più tranquilli. Ma abbiamo un obiettivo da raggiungere e dipenderà solo da noi. Vogliamo e dobbiamo vincere. È stata comunque una stagione che ci ha messo a dura prova, abbiamo superato tante difficoltà, per come ha sofferto questa squadra si merita di raggiungere i playoff. È la giusta ricompensa per questa annata. Sono convinto che faremo bene, siamo sereni. Il Posillipo ha disputato un’ottima stagione, non sarà una gara facile, per loro sarà una tappa di avvicinamento ai playoff, ma proveranno lo stesso a fare la partita senza nulla da perdere. È una squadra completa con ottimi giocatori, io però ho fiducia nei miei ragazzi”.

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