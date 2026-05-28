Il Salaria Sport Village pronto a rilanciarsi con Roma Vis Nova al suo fianco: i numeri parlano chiaro

Il Salaria Sport Village è uno dei templi dello sport nella capitale, uno degli impianti sportivi più belli e attrattivi d’Italia, simbolo della Roma che ama lo sport e che cresce, investe ed è pronta a sognare in grande. Dopo anni di alterne vicende, questa struttura di oltre 220mila metri quadrati torna in grande stile. Non più soltanto come impianto sportivo, ma anche come progetto sociale, urbano e comunitario destinato a ridisegnare il quadrante nord-est della Capitale.

Inaugurato nel 2005 e ampliato nel 2009 in occasione dei Mondiali di nuoto, il Salaria Sport Village è diventato una cittadella dello sport capace di ospitare discipline diverse insieme a famiglie, atleti di tutte le età e professionisti. Un cammino che ha avuto alti e bassi, incontrando difficoltà e frenate improvvise. Oggi però la musica è diversa. L'obiettivo dell'impianto sportivo romano (un bene dello Stato) è quello di tornare completamente nelle mani della collettività come luogo di aggregazione, inclusione e qualità dei servizi. La sfida è quella di recuperare produttività e funzione sociale grazie a progetti di rilancio e attività sportive.

La piscina olimpionica dal Salaria Sport Village, un modello da seguire

Prendiamo ad esempio il caso della piscina olimpionica all’aperto, gestita dalla Roma Vis Nova nella scorsa stagione estiva e rinnovata anche quest’anno. Nei soli tre mesi estivi gli ingressi sono stati oltre 20mila - di cui 5000 bambini -, con una media di oltre 1500 persone a settimana. E quest’anno si attende una crescita ulteriore, fanno sapere dalla società.

La strategia di marketing, unite al gradimento espresso dagli utenti, fa ben sperare: solo su Instagram il profilo dedicato ha avuto oltre 1 milione di visualizzazioni. Dati che raccontano non soltanto un successo gestionale, ma soprattutto il desiderio dei cittadini di tornare a vivere uno spazio storico della città.

Balneazione, pallanuoto d'eccellenza, nuoto libero, fitness acquatico e di terra, corsi di nuoto, centri estivi e allenamenti agonistici convivono oggi in una proposta ampia e moderna. Tutti servizi gestiti in piena sintonia con l’Agenzia e con gli altri gestori attivi del calcio e della ristorazione.

La storia vincente della Roma Vis Nova

L’esperienza della Roma Vis Nova costituisce un valore aggiunto decisivo. La società è infatti una delle realtà più solide e apprezzate nel panorama della pallanuoto italiana, capace di conquistare per tre volte il Trofeo del Giocatore, l’ultima nel 2025. Dal 2020 gestisce lo Stadio del Nuoto di Monterotondo e dal 2023 anche la piscina comunale di Campagnano, consolidando un modello organizzativo fondato su qualità tecnica, formazione e cura massima verso il territorio. È inoltre tra i club più apprezzati per l’eccellenza del proprio vivaio e per l'attenzione nel sociale. Roma Vis Nova quest’anno ha collaborato con Amref Health Africa Italia sostenendo con una donazione l’ospedale e l’università internazionale di Nairobi. A questo si sono aggiunte due partite solidali che hanno coinvolto anche volti noti come Andy Luotto e Giobbe Covatta.

Dunque non solo sport ma anche inclusione, lavoro e socialità: è proprio questa la direzione che sembra voler prendere il nuovo Salaria Sport Village, pronto a giocare una “partita” con trasparenza, progettualità e visione. E forse è questa la notizia più importante: lo storico impianto sportivo capitolino non sta semplicemente riaprendo, sta tornando ad avere un’anima. Ed è una notizia bellissima.