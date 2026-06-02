Arriva Recco in gara 2 playoff

La Roma Vis Nova si gode per il secondo anno di fila l’entrata nei playoff. L’avversario è di quelli impossibili, la Pro Recco , una realtà con ambizioni, budget, obiettivi completamente diversi rispetto i ragazzi di Calcaterra. Entrare nelle prime otto d’Italia rappresenta per i leoni un bel traguardo e tutto quello che viene è un accrescimento tecnico, umano.

Mercoledì alle ore 18 allo Stadio del Nuoto di Monterotondo (con diretta streaming sul canale youtube della società) i campioni d’Italia torneranno per la seconda volta nel giro di un mese per gara 2 dei quarti di finale. In gara 1 in Liguria la squadra di Sukno ha vinto per 25-11. La gara sarà una vetrina e un’occasione per ammirare una delle realtà più forti del mondo, in corsa per scudetto e Champions League. In questi giorni la squadra si è allenata per farsi trovare pronta per il prossimo turno quando affronterà la perdente di Posillipo-Trieste, un confronto che metterà in palio un posto nelle coppe europee del prossimo anno.

La gara sarà disponibile in diretta streaming