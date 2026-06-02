Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 2 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Arriva Recco in gara 2 playoff

Arriva Recco in gara 2 playoff

Entrare nelle prime otto d’Italia rappresenta per i leoni un bel traguardo e tutto quello che viene è un accrescimento tecnico, umano
2 min

La Roma Vis Nova si gode per il secondo anno di fila l’entrata nei playoff. L’avversario è di quelli impossibili, la Pro Recco, una realtà con ambizioni, budget, obiettivi completamente diversi rispetto i ragazzi di Calcaterra. Entrare nelle prime otto d’Italia rappresenta per i leoni un bel traguardo e tutto quello che viene è un accrescimento tecnico, umano.

Mercoledì alle ore 18 allo Stadio del Nuoto di Monterotondo (con diretta streaming sul canale youtube della società) i campioni d’Italia torneranno per la seconda volta nel giro di un mese per gara 2 dei quarti di finale. In gara 1 in Liguria la squadra di Sukno ha vinto per 25-11. La gara sarà una vetrina e un’occasione per ammirare una delle realtà più forti del mondo, in corsa per scudetto e Champions League. In questi giorni la squadra si è allenata per farsi trovare pronta per il prossimo turno quando affronterà la perdente di Posillipo-Trieste, un confronto che metterà in palio un posto nelle coppe europee del prossimo anno.

La gara sarà disponibile in diretta streaming

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Pallanuoto

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS