La SS Lazio Nuoto torna in Serie A1: la promozione è realtà!

ROMA – La S.S. Lazio Nuoto conquista la promozione in Serie A1 superando la Futurenergy Rari Nantes Sori nella decisiva gara-3 playoff, con il punteggio di 17-14 alle "Cupole" di Acilia. Decisivi nel finale il capitano Troiani e Checchini.

La squadra guidata da Daniele Ruffelli, dopo aver dominato la regular season del girone Sud di Serie A2 con 57 punti, torna così nella massima serie dopo quattro anni di assenza. La promozione rappresenta un traguardo storico e un sogno realizzato per giocatori, staff tecnico e tifosi, che hanno sempre creduto nel progetto biancoceleste.

La SS Lazio Nuoto si distingue anche per avere un’età media dei giocatori tra le più basse del torneo, a conferma del valore del vivaio biancoceleste e della fiducia riposta nei giovani talenti.

S.S. LAZIO NUOTO - FUTURENERGY RN SORI 17-14 (serie 2-1)

S.S. Lazio Nuoto promossa in Serie A1

S.S. LAZIO NUOTO: A. Giannotti, F. Corelli, F. Dominici 1, G. Silvestri 1, L. Checchini 2 (1 rig.), A. Costanzo, A. Olivi 1, M. Jankovic 3 (1 rig.), D. Tresa 1, N. Troiani 2, G. Giacomone 4 (1 rig.), G. Moroni, M. Marchetti, M. Filippi 2. All. Ruffelli.

FUTURENERGY R.N. SORI: A. Benvenuto, G. Pianezza 1, A. Brambilla 6, M. Bottarelli 2, M. Villa 1, L. Cupido 2, G. Rezzano, M. Monari 2, G. Cocchiere, F. Cimarosti, M. Bisso, E. Cocchiere, V. Celli, E. Gandoglia. All. Molina Rios.