Pro Recco, che peccato: la Champions di pallanuoto va al Barceloneta

Non riesce alla Pro Recco di conquistare la 12ª Champions League. Ad alzare il trofeo più ambito a livello europeo per club è il Barceloneta che vince 17-16, è la seconda coppa della storia per i catalani dopo quella del 2014. Dopo l’Eurocup e il triplete dello scorso anno mastica amaro il Recco che nei momenti chiave non ha giocato al meglio. Gli spagnoli sono stati più cinici e concreti nella seconda parte, venendo fuori con grande qualità. Allo Sport Complex di Malta il Barceloneta è stato pericoloso senza esporsi e ha giocato molto bene con l’uomo in più, una squadra che ha dimostrato prima di saper soffrire il pressing dei recchelini e poi capovolgere il punteggio. Nel secondo tempo Recco era avanti 11-8, poi i catalani hanno recuperato, pareggiato e poi sono andati avanti di due nella seconda parte.