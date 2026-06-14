Pro Recco, che peccato: la Champions di pallanuoto va al Barceloneta
Non riesce alla Pro Recco di conquistare la 12ª Champions League. Ad alzare il trofeo più ambito a livello europeo per club è il Barceloneta che vince 17-16, è la seconda coppa della storia per i catalani dopo quella del 2014. Dopo l’Eurocup e il triplete dello scorso anno mastica amaro il Recco che nei momenti chiave non ha giocato al meglio. Gli spagnoli sono stati più cinici e concreti nella seconda parte, venendo fuori con grande qualità. Allo Sport Complex di Malta il Barceloneta è stato pericoloso senza esporsi e ha giocato molto bene con l’uomo in più, una squadra che ha dimostrato prima di saper soffrire il pressing dei recchelini e poi capovolgere il punteggio. Nel secondo tempo Recco era avanti 11-8, poi i catalani hanno recuperato, pareggiato e poi sono andati avanti di due nella seconda parte.
Le parole del ct Campagna
La squadra di Francisco Fernandez, 18 anni da giocatore e ora allenatore 40enne che sa il fatto suo, ha giocato un ultimo quarto di grande livello. Recco non è riuscita a concretizzare. Biellara con una doppietta in superiorità (tre gol in totale) e poi Burian sul 17-15 a 1.39” hanno messo l’ipoteca sul succecsso. Il gol di Iocchi Gratta a 1.16” ha alimentato le speranze degli italiani, ma poi a 57” i ragazzi di Sukno non hanno concretizzando l’uomo in più. C’è comunque un po’ di Italia in questa Champions, tra le fila degli spagnoli Gonzalo Echenique e Alessandro Velotto. E pensare che questa squadra si rafforzerà il prossimo anno con l’arrivo di Di Fulvio. Per Recco cinque finali negli ultimi anni: tre vittorie a Belgrado, due sconfitte a Malta. Il pensiero di Sandro Campagna: «Il Barceloneta ha meritato, una squadra solida, cresciuta molto con un tecnico demiurgo. Ha espresso un gioco straordinario». I catalani chiudono questa edizione da imbattuti.