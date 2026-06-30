La Roma Vis Nova conquista per la prima volta l’HaBaWaBa

L’ Haba Waba International Festival per la prima volta nella storia è della Roma Vis Nov a, la 18ma per il “gioco della palla in acqua”, di scena a Lignano Sabbiadoro . La squadra romana sale sul gradino più alto, grazie a un percorso bellissimo , un pareggio e tutte vittorie. In semifinale battuta l’Onda Blu , piccolo club del comune bergamasco di Dalmine. Ma il capolavoro è arrivato in finale , dove la Vis Nova ha fronteggiato lo Szolnok , importante club ungherese che in semifinale ha avuto la meglio nel derby magiaro con lo Szentes (medaglia di bronzo): i romani hanno preso subito il largo in una partita ricca di gesti tecnici fenomenali da parte dei piccoli pallanotisti, chiudendo la gara sul 16-9 .

Il pensiero del tecnico Francesco Venanzi: “Sono immensamente orgoglioso di tutti i ragazzi. Hanno vissuto una settimana intensa sotto ogni punto di vista: una settimana piena di emozioni, divertimento, crescita e responsabilità. Hanno saputo coniugare la spensieratezza che un evento come l'HabaWaba deve regalare con la professionalità e la determinazione necessarie quando era il momento di entrare in acqua e dimostrare il loro valore. Questo successo è il frutto di un'intera stagione di sacrifici, impegno e dedizione. I ragazzi hanno scritto una pagina di storia per la Roma Vis Nova, conquistando un risultato che resterà nella memoria della nostra società”.

I campioni dell’HaBaWaBa U13 della Roma Vis Nova: Tommaso Bagni, Alessandro Neri, Andrea Maria Demilio, Riccardo Ruscitti, Andrea Costanzo, Christian Capraro, Alessandro Pappalardo, Filippo Spacocci, Giorgio Simonelli, Jacopo Bergami. Francesco Venanzi (allenatore), Silvia Ambrosini (assistente).