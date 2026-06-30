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La Roma Vis Nova conquista per la prima volta l’HaBaWaBa

La Roma Vis Nova conquista per la prima volta l’HaBaWaBa

La squadra capitolina Under13 sale sul gradino più alto del torneo dopo un percorso entusiasmante
2 min
TagsRoma Vis NovaHaba WaBa festival

L’Haba Waba International Festival per la prima volta nella storia è della Roma Vis Nova, la 18ma per il “gioco della palla in acqua”, di scena a Lignano Sabbiadoro. La squadra romana sale sul gradino più alto, grazie a un percorso bellissimo, un pareggio e tutte vittorie. In semifinale battuta l’Onda Blu, piccolo club del comune bergamasco di Dalmine. Ma il capolavoro è arrivato in finale, dove la Vis Nova ha fronteggiato lo Szolnok, importante club ungherese che in semifinale ha avuto la meglio nel derby magiaro con lo Szentes (medaglia di bronzo): i romani hanno preso subito il largo in una partita ricca di gesti tecnici fenomenali da parte dei piccoli pallanotisti, chiudendo la gara sul 16-9.

Il pensiero del tecnico Francesco Venanzi: “Sono immensamente orgoglioso di tutti i ragazzi. Hanno vissuto una settimana intensa sotto ogni punto di vista: una settimana piena di emozioni, divertimento, crescita e responsabilità. Hanno saputo coniugare la spensieratezza che un evento come l'HabaWaba deve regalare con la professionalità e la determinazione necessarie quando era il momento di entrare in acqua e dimostrare il loro valore. Questo successo è il frutto di un'intera stagione di sacrifici, impegno e dedizione. I ragazzi hanno scritto una pagina di storia per la Roma Vis Nova, conquistando un risultato che resterà nella memoria della nostra società”.

I campioni dell’HaBaWaBa U13 della Roma Vis Nova: Tommaso Bagni, Alessandro Neri, Andrea Maria Demilio, Riccardo Ruscitti, Andrea Costanzo, Christian Capraro, Alessandro Pappalardo, Filippo Spacocci, Giorgio Simonelli, Jacopo Bergami. Francesco Venanzi (allenatore), Silvia Ambrosini (assistente).

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