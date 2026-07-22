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World Cup pallanuoto femminile, il Setterosa perde nei quarti contro l'Australia© EPA

World Cup pallanuoto femminile, il Setterosa perde nei quarti contro l'Australia

Le azzurre vengono sconfitte di misura. Il ct Mirarchi: "Queste partite ci servono per crescere"
2 min

Il Setterosa ha perso di misura, per 15-14, contro l'Australia la gara dei quarti di finale delle fasi finali della World Cup di pallanuoto femminile. Le azzurre, allenate dal ct Maurizio Mirarchi, al Sydney Olympic Park Aquatic Centre, hanno lottato alla pari contro le padrone di casa, vicecampionesse olimpiche, cedendo soltanto nel finale.Decisivo l'extraplayer, che premia le australiane, brave a sfruttarne l'80% con il centroboa Kearns, implacabile dal centro e autrice di quattro reti. Per l'Italia ottime risposte in attacco con Bettini, scatenata dal perimetro e autrice di una quaterna.Azzurre sempre sotto nel punteggio: avevano trovato il pari (12-12) con Papi a sei minuti dal termine. Decisivo è stato il break di 2-0 dell'attaccante della Sis Roma, Hearn, brava dall'angolo a trovare il bis. Per le semifinali del tabellone dal quinto all'ottavo posto le azzurre incontreranno venerdì alle 11.30 locali (le 3.30 italiane) la Cina, che ha perso 14-8 contro gli Stati Uniti.

Le parole 

L'Australia incontrerà invece gli Usa nella prima semifinale. Sorpresa nell'altro quarto di finale con la Russia che schianta le bicampionesse europee dell'Olanda e si impone per 11-6. "Abbiamo giocato una grande partita, agonisticamente forte. Abbiamo combattuto fino all'ultimo pallone e forse potevamo far meglio nell'ultima azione", ha detto il ct azzurro, Maurizio Mirarchi. "Queste partite ci servono per crescere tanto soprattutto per il livello delle avversarie che sono argento olimpico e giocavano davanti al pubblico di casa peraltro numerosissimo. Abbiamo onorato il match fino alla fine e ora ci concentriamo per concludere al meglio il torneo", ha aggiunto Mirarchi.

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