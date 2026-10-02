Roma Vis Nova si parte, subito Recco alla prima
La Roma Vis Nova è pronta a rimettersi in gioco, a lottare, sudare, nuotare per centrare l’obiettivo. Inizia il momento più bello, affascinante e importante della stagione, il via del campionato di serie A1. Domani allo Stadio del Nuoto di Monterotondo “Paolo Roghi” i romani scenderanno in acqua alle ore 17.00 (diretta streaming sul canale Youtube della società) per dar vita alla prima partita della stagione contro la corazzata Pro Recco. Un confronto impari contro i campioni d’Italia e i vice campioni d’Europa.
Le parole di Alessandro Calcaterra
I ragazzi di Calcaterra sono pronti e motivati per poter inseguire il sogno di centrare per il terzo anno consecutivo i playoff. La Roma Vis Nova ha cambiato qualche elemento, in porta è arrivato Francesco Massaro, come secondo è rimasto Vincenzo Correggia. In difesa ecco Urbinati e Pagliarini, che può agire anche come centrovasca. Poi in attacco gli arrivi dei maltesi Muscat e Fenech. La squadra poi è costellata da tanti giovani provenienti dalla cantera. Il pensiero del tecnico Alessandro Calcaterra: “Sappiamo che contro Recco non abbiamo speranze, il nostro campionato inizierà dalla seconda giornata, sarà una bella festa in piscina con tanta gente che verrà a vedere la partita. Dobbiamo esser bravi e concentrati, le avversarie si sono tutte rinforzate e sarà un campionato molto equilibrato”. Nella squadra di Sukno, ringiovanita molto, ci saranno gli ex Matteo Iocchi Gratta, Gianmarco Nicosia e anche Mattia Giorgio Di Corato, grande promessa azzurra.
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