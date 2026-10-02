Roma Vis Nova si parte, subito Recco alla prima

Le parole di Alessandro Calcaterra

I ragazzi di Calcaterra sono pronti e motivati per poter inseguire il sogno di centrare per il terzo anno consecutivo i playoff. La Roma Vis Nova ha cambiato qualche elemento, in porta è arrivato Francesco Massaro, come secondo è rimasto Vincenzo Correggia. In difesa ecco Urbinati e Pagliarini, che può agire anche come centrovasca. Poi in attacco gli arrivi dei maltesi Muscat e Fenech. La squadra poi è costellata da tanti giovani provenienti dalla cantera. Il pensiero del tecnico Alessandro Calcaterra: “Sappiamo che contro Recco non abbiamo speranze, il nostro campionato inizierà dalla seconda giornata, sarà una bella festa in piscina con tanta gente che verrà a vedere la partita. Dobbiamo esser bravi e concentrati, le avversarie si sono tutte rinforzate e sarà un campionato molto equilibrato”. Nella squadra di Sukno, ringiovanita molto, ci saranno gli ex Matteo Iocchi Gratta, Gianmarco Nicosia e anche Mattia Giorgio Di Corato, grande promessa azzurra.

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