Europei 2023: ecco i convocati dell'Italia per lo short track

ROMA - Riparte da Danzica l'avventura dell'Italia del pattinaggio: gli azzurri saranno protagonisti dei Campionati Europei in Polonia con la specialità dello short track. L'attesa gara è in programma sul ghiaccio dell'Hala Olivia di Danzica da venerdì 13 a domenica 15 gennaio a cui prenderanno parte dieci atleti della Nazionale italiana. I titoli europei verranno assegnati sulle singole distanze: l’Italia potrà schieraretre atleti per ciascuna delle distanze in programma. Il gruppo azzurro potrà competere in diverse gare: 500, 1000 e 1500 metri, staffetta maschile e femminile oltre a quella mista.