Dramma Kostomarov, piedi e mani amputate: l'oro a Torino 2006 è in fin di vita

KOMMUNARKA (Russia) - Brutte notizie per il mondo fatato del pattinaggio sul ghiaccio, il grande Roman Kostomarov versa in condizioni critiche nell'ospedale russo di Kommunarka e per lui le speranze sono ridotte al lumicino. Ballerino sublime, incantò il mondo con i suoi volteggi, mietendo successi e medaglie. La più prestigiosa alle Olimpiadi invernali di Torino 2006, quando in coppia con Tatyana Navka conquistò l'oro, facendo piangere il duo azzurro formato da Barbara Fusar Poli e Maurizio Margaglio.