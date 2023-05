Lutto nel mondo del pattinaggio: è morto Michele Sica

BOLOGNA - Lutto nel mondo del pattinaggio: è morto a 26 anni Michele Sica, campione di pattinaggio artistico e vincitore di un titolo mondiale juniores e di un argento europeo senior. La morte risale all'alba di ieri, quando il ragazzo è precipitato dal balcone della sua abitazione a Sala Bolognese. L'intervento del 118 è stato inutile: ma per lui non c'era più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di San Giovanni in Persiceto.