Arianna Fontana salta la prima tappa di Coppa del Mondo

SONDRIO - Arianna Fontana non prenderà parte alla prima tappa della Coppa del Mondo che si svolgerà a Montreal (Canada) dal 20 al 22 ottobre. La campionessa olimpionica ha chiesto che la Procura Federale della Federghiaccio si pronunci in relazione agli incidenti avvenuti in allenamento tra compagni di nazionale nel 2019. L’atleta valtellinese aveva denunciato di essere stata presa di mira da alcuni colleghi in allenamento, rimediando un infortunio alla caviglia senza essere tutelata.

Le parole di Arianna Fontana

La campionessa, plurimedagliata a livello olimpico, ha ribadito il proprio pensiero sul proprio profilo Facebook senza fare passi indietro. “Sono una donna di parola - scrive pattinatrice di short track - quindi non parto per Montreal, non sono in aeroporto né già sull'aereo diretta in Canada per la prima Coppa del Mondo della stagione. Come dico da un po’ di tempo, non gareggerò finché questa situazione non sarà risolta e e questo non inizierà finché l'indagine non sarà chiusa”.