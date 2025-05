Pattinaggio artistico, Italia protagonista in Coppa del Mondo a Opicina

In pista 500 pattinatori di 27 Paesi

A darsi battaglia oltre 500 tra i migliori pattinatori mondiali, provenienti da 27 Paesi. l’Italia in grande evidenza e ben rappresentata in tutte le categorie e discipline. Gli azzurri del ct Fabio Hollan brillano, in particolare tra i Senior, e portano a casa importanti medaglie e vittorie utili per l’accesso alla tappa finale della Coppa del Mondo 2025, che si terrà a Reggio-Emilia, dal 7 al 15 giugno. Gran bella prova per gli italiani, che nelle categorie Cadetti, Jeunesse, Junior e Senior, conquistano un totale di 42 medaglie (15 d’oro, 13 d’argento e 14 di bronzo). Da segnalare la “coppia d’oro” Roberta Sasso e Gherardo Altieri Degrassi che salgono sul primo gradino del podio sia nelle rispettive gare di Solo dance, che nella specialità Coppie danza.

Brillano Cortini e Mills

La nazionale italiana può festeggiare anche le stupende prove dei senior Tommaso Cortini e Micol Mills che, con il punteggio di 175.04, centrano l’oro nelle Coppie artistico, categoria che vede il podio finale tutto tricolore, con l’argento di Alessandro Bozzini e Gloria Di Bella e il bronzo di Jacopo Russo e Caterina Locuratolo. Il Libero Senior femminile regala un altro oro all’Italia, quello splendido di Gioia Fiori che si impone con il punteggio di 206.19. L’evento andato in scena ad Opicina ha rappresentato la seconda semifinale delle Artistic International Series, dopo la prima di Buenos Aires in Argentina, dello scorso aprile. Nuove le regole per l’edizione 2025 delle Series mondiali: dopo i programmi corti solamente i primi 18 pattinatori in classifica possono eseguire la free dance. Inoltre gli atleti Junior e Senior gareggiano anche per i punti cruciali del World Skate Rankings. Classifica che avrà un ruolo chiave nel determinare la griglia di partenza ai prossimi Campionati Mondiali di fine ottobre, in Cina.

Prossimo appuntamento a Reggio Emilia

Dopo le due semifinali i migliori pattinatori a livello globale sono pronti per l’appuntamento di Reggio Emilia e per la finale di questa entusiasmante Coppa del Mondo delle Artistic International Series. Il processo di qualificazione garantisce una rosa di atleti equa e competitiva, con un massimo di 8 uomini e 8 donne delle categorie Cadetti, Jeunesse, Junior e Senior, specialità Singolo, Solo dance, Coppie artistico e Coppie danza. L’attenzione ora è tutta rivolta alla finale che si svolgerà a Reggio Emilia dal 7 al 15 giugno. L’Italia sarà presente con i migliori atleti a livello internazionale.