Milano Hero Battle Cup, 3-23 luglio 2025: un evento storico per il pattinaggio e gli sport urbani

Un’ edizione da record che segna una nuova era per la manifestazione, riconosciuta ufficialmente da World Skate, Federazione Internazionale degli Sport Rotellistici, e promossa in Italia da Skate Italia – Federazione Sport Rotellistici. Milano, una delle città più dinamiche e cosmopolite d’Europa, si prepara ad accogliere l’edizione più grande e significativa della Milano Hero Battle Cup 2025, un evento che quest’anno raggiunge traguardi storici in termini di partecipazione e visibilità. Con uno spirito fortemente internazionale , la manifestazione incarna pienamente i valori della gioventù, dell’urbanità e della sostenibilità, diventando un punto di riferimento globale per il pattinaggio e gli sport urbani. Per venti giorni consecutivi, il cuore pulsante di M ilano, Piazza Duca d’Aosta, ospiterà oltre 1.200 tra atleti, tecnici e delegazioni provenienti da quattro continenti . Un’esperienza unica che trasforma la città in un vero e proprio palcoscenico internazionale per discipline in costante evoluzione. La manifestazione non è solo una competizione, ma anche una grande celebrazione della passione, della creatività e dell’impegno che le nuove generazioni dedicano agli sport urbani.

Partecipazione da record

Evento di punta della manifestazione, la Coppa del Mondo di Inline Freestyle – riconosciuta da World Skate Federazione Internazionale degli Sport Rotellistici – ha registrato un risultato senza precedenti con 350 atleti iscritti, tra qualificazioni e finali, provenienti da 25 nazioni. Oltre all’Italia, le delegazioni più numerose arrivano da Spagna, Francia, Polonia, Ucraina, India, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Senegal, Messico e molte altre.

Quattro continenti rappresentati e un’energia giovane e globale che porta la cultura dello sport urbano ad un pubblico sempre più vasto.



Rispetto all’edizione 2024, l’aumento dei partecipanti è del 35%, a conferma della crescita travolgente che questo sport sta vivendo a livello mondiale. Accanto alla Coppa del Mondo, anche il Campionato Italiano, sotto l’egida di Skate Italia Federazione Sport rotellistici, ha raggiunto il suo massimo storico: 550 partecipanti da ogni regione d’Italia, con un incremento del 30% rispetto all’anno scorso. Un risultato che dimostra il radicamento e la crescente passione nazionale per queste discipline.

La visibilità globale di Milano

La Milano Hero Battle Cup 2025 non è solo un grande appuntamento sportivo, ma anche un evento con un impatto mediatico di primo piano, grazie al supporto di media partner strategici. Con 9 ore di diretta su Sky e collegamenti su Sky Sport 24, l’evento raggiungerà milioni di telespettatori, offrendo una vetrina d’eccezione per il pattinaggio urbano. In parallelo, le immagini saranno trasmesse anche in live streaming su World Skate TV per la Coppa del Mondo e su FISR TV per il Campionato Italiano, assicurando una diffusione capillare anche online. Questi canali amplificano la portata dell’evento sui social, con una visibilità globale che rafforza il legame tra Milano e il mondo dello sport urbano. Una città che si conferma capitale non solo della moda e del design, ma anche dell’innovazione sportiva, grazie alla collaborazione con il Comune di Milano e l'adesione della manifestazione all'avviso pubblico "Sport Milano", che consente di realizzare attività sportive in aree come Piazza Duca D'Aosta, Darsena, Piazza XXIV Maggio e Naviglio Pavese

Una città che parla ai giovani

Con la sua energia internazionale e inclusiva, Milano si afferma come crocevia giovanile, urbano e sostenibile. La Milano Hero Battle Cup 2025 è molto più di una gara: è un’occasione di incontro, crescita e visibilità per tutti quei giovani che trovano negli sport urbani un linguaggio di espressione e appartenenza. In un contesto sempre più orientato a sostenibilità, inclusività e innovazione, Milano continua a distinguersi per la sua capacità di ospitare e valorizzare eventi che rappresentano il futuro dello sport.

Un riconoscimento internazionale

Riconosciuta da World Skate, Federazione Internazionale degli Sport Rotellistici, e sostenuta da Skate Italia – Federazione Sport Rotellistici, la Milano Hero Battle Cup 2025 è classificata come evento 3 stelle, il massimo livello nel ranking mondiale. Un riconoscimento che conferma la centralità della manifestazione nel panorama globale degli sport urbani, proiettando Milano verso nuove sfide e successi internazionali.