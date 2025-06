Milano Hero Battle Cup 2025: sport, cultura e sostenibilità nei luoghi simbolo della città 

CX , IED e Rollerblade al fianco di Hero Battle Cup, World Skate - Federazione Internazionale degli Sport Rotellistici e Skate Italia - Federazione Sport Rotellistici per dar vita a un’esperienza immersiva che celebra gli sport urbani, il design e la cultura giovanile . Un evento che mette al centro i valori di inclusività , creatività e sostenibilità , trasformando Piazza Duca D’Aosta a Milano con Senstation Summer, l’iniziativa firmata Grandi Stazioni Retail, in un laboratorio urbano a cielo aperto. Un evento che va oltre la competizione. La Milano Hero Battle Cup 2025 non è solo una delle più prestigiose competizioni mondiali di pattinaggio freestyle, ma anche un appuntamento che racconta lo spirito energico, creativo e dinamico delle nuove generazioni. Accanto alle performance degli atleti internazionali, un ricco programma di eventi collaterali firmati CX, IED - Istituto Europeo di Design e Rollerblade animerà la città, creando un vero e proprio ponte tra sport e cultura. Il 10 luglio saranno presenti anche le simpatiche mascotte Tina e Milo dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026: un’occasione unica per scattare foto ricordo e ricevere gadget ufficiali dell’evento olimpico.

IED: dove il design incontra gli sport urbani

La collaborazione con IED Milano rappresenta un modello virtuoso di interazione tra design, creatività e movimento urbano. L’istituto Europeo di Design curerà una serie di attività che vanno oltre l’intrattenimento, trasformando lo spazio pubblico in un terreno fertile per la sperimentazione culturale. Workshop e talk inviteranno il pubblico a riflettere sull’evoluzione degli spazi urbani, sulla cultura degli sport di strada e sul ruolo delle nuove generazioni nella trasformazione delle città. Progettare ispirandosi al mondo del pattinaggio sarà un’occasione per esplorare affinità e contaminazioni tra sport, arte e società. Qui il programma completo e il link per iscriversi alle singole attività.

Rollerblade: il pattinaggio per tutti

Parallelamente, Rollerblade, storico brand internazionale del pattinaggio in linea, porterà nelle piazze milanesi il proprio impegno per la diffusione inclusiva dello sport. Il pubblico potrà partecipare a lezioni gratuite, percorsi di avviamento e sessioni di approfondimento tecnico, rivolti a tutte le età e livelli. Un’opportunità concreta per vivere il pattinaggio come esperienza accessibile, partecipativa e formativa, in linea con una visione aperta e coinvolgente dello sport urbano.

Sport e cultura per una città giovane e sostenibile



Tutte le iniziative collaterali alla Milano Hero Battle Cup 2025 sono concepite per valorizzare il potenziale trasformativo dello sport e della cultura, veicolando un messaggio forte: creatività, sostenibilità e inclusione sono gli strumenti per costruire città migliori. In una metropoli come Milano, da sempre attenta all’innovazione sociale e culturale, il linguaggio degli sport urbani diventa veicolo di dialogo intergenerazionale e di sensibilizzazione ambientale.



CX: Accomodation Partner dell’edizione 2025

Tra i protagonisti della Milano Hero Battle Cup 2025 anche CX, che parteciperà in qualità di Accomodation Partner. Come dichiara Federica Di Fabio, Head of Marketing and Communication di CampusX: “CX – Campus & Hotel nasce per accogliere le nuove generazioni nel cuore pulsante delle città, creando luoghi in cui l’ospitalità incontra l’energia del cambiamento. Essere accommodation partner della Hero Battle Cup significa per noi contribuire in modo concreto a un ecosistema urbano che valorizza il talento, celebra la diversità e promuove stili di vita sostenibili. Una comunanza di valori profonda ci lega a questo progetto, che, come CX, si fonda su una visione urban, young e sustainable. Questo evento racconta molto di quello in cui crediamo: un’idea di città inclusiva e dinamica, dove sport, cultura e relazioni diventano motori di trasformazione sociale. È in iniziative come questa che CX ritrova pienamente il proprio ruolo: non solo offrire spazi, ma generare esperienze che lasciano il segno”.

CX, IED e Rollerblade, in sinergia con Hero Battle Cup, World Skate - Federazione Internazionale degli Sport Rotellistici e Skate Italia - Federazione Sport Rotellistici condividono una visione che pone i giovani al centro di un cambiamento positivo, dove sport e cultura si uniscono per immaginare nuove forme di espressione urbana.