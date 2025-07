Secondo giorno di Campionati Italiani alla Hero Battle Cup: protagonisti Junior, Senior, Master e le Coppie Allievi nella disciplina Classic

In Piazza Duca d’Aosta si sono sfidate le categorie Junior, Senior, Master e gli atleti della categoria Coppia Allievi, tutti impegnati nella disciplina Classic. Le performance hanno messo in luce l’elevato livello tecnico degli atleti, tra talento, precisione, creatività e perfetta sintonia nella prova a coppie, che ha regalato al pubblico un’ulteriore dimensione spettacolare.

Ecco cosa è successo nel giorno 2

Dalle giovani promesse ai veterani, passando per le esibizioni in coppia, la seconda giornata dei Campionati Italiani ha esaltato la varietà e la profondità di questo sport, con il pubblico che ha riempito la piazza per applaudire ogni categoria. Questi i podi della giornata:

Categoria Master Over 30 Femminile

1 – Elisa Sbarra

Categoria Master Over 40 Femminile

1 – Elena Castagnaro

2 – Maria Zecchino

3 – Giorgia Nanni

Categoria Master Over 60 Femminile

1 – Fiorella Novello

Categoria Master Over 30 Maschile

1 – Francesco Mazzesi

Categoria Master Over 40 Maschile

1 – Cristian Picco

2 – Riccardo Vitali

Categoria Juniores Femminile

1 – Nikole Moretti

2 – Rebecca Pirani

3 – Aurora Piva

Categoria Juniores Maschile

1 – Manuel Moretti

2 – Daniele Salzillo

3 – Paolo Magi

Categoria Seniores Femminile

1 – Ilaria Guslandi

2 – Francesca Pettinari

3 – Elisa Rivolta

Categoria Seniores Maschile

1 – Lorenzo Guslandi

2 – Lorenzo Demuru

3 – Valerio Degli Agostini

Categoria Coppia Allievi

1 – Ginevra Combattelli, Greta Margrande

2 – Giorgia Salvatori, Ginevra De Paolis Foglietta

3 – Alice Barra, Samuele Ferrua