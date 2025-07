Terzo giorno di Campionati Italiani alla Hero Battle Cup: Classic Coppia e la grinta della Battle accendono Milano!

In apertura di giornata, la disciplina Classic Coppia – categoria Senior – ha emozionato il pubblico con le sue esibizioni sincronizzate, tra armonia, tecnica e stile.

Ma è nella tarda mattinata che la competizione ha cambiato ritmo: il momento della Battle, una delle discipline più avvincenti dell’Inline Freestyle. Non conta solo la precisione, ma anche la capacità di rispondere, sorprendere e dominare il confronto diretto. Una sfida “uno contro uno” a colpi di trick, improvvisazione e tenuta mentale, che ha visto impegnate le categorie Ragazzi Femminile e Maschile, Allievi Femminile e Maschile, e Junior Maschile.

Ecco cosa è successo nel giorno 3

Dall’armonia delle esibizioni in coppia all’energia della Battle, la terza giornata dei Campionati Italiani ha messo in scena due anime diverse dell’Inline Freestyle. La piazza si è trasformata in un’arena, dove ogni esibizione è diventata una dimostrazione di grinta, talento e spirito sportivo. Questi i podi della giornata:

Categoria Classic Coppia Seniores

1 - Nexia Gualdi, Valerio Degli Agostini

2 - Nikole Moretti, Lorenzo Demuru

3- Federico Biaggio, Valeria Ceriello

Categoria Battle Ragazzi Femminile

1 - Nexia Gualdi

2 - Ilaria D’Orsi

3 - Valentina Pozzoli

Categoria Battle Ragazzi Maschile

1 - Federico Di Giulio

2 - Gabriel Scifoni

3 - Tommaso Cardani

Categoria Battle Allievi Femminile

1 – Beatrice Donadio

2 – Valentina Corona

3 – Siria Scipinotti

Categoria Battle Allievi Maschile

1 – Francesco Caligiuri

2 – Dario Bertino

3 – Riccardo Karisa Giusti

Categoria Battle Juniores Maschile

1 – Daniele Salzillo

2 – Manuel Moretti

3 – Federico Mainolfi