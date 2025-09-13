Pattinaggio, Julia Marie Gaiser travolta e uccisa da un camion: aveva 23 anni

Julia Marie Gaiser, 23 anni e stella del pattinaggio artistico, è morta in un incidente stradale dove è stata travolta da un camion mentre era in bicicletta. La pattinatrice, originaria di Bressanone, è morta a Salisburgo mentre percorreva la pista ciclabile di Gaisbergstrabe, restando coinvolta nel violentissimo impatto ad un incrocio. Il conducente del camion, 46 anni, è stato trovato negativo all'alcol test.