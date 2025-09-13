Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pattinaggio, Julia Marie Gaiser travolta e uccisa da un camion: aveva 23 anni

Un tragico incidente stradale a Salisburgo ha visto coinvolta la giovane stella del pattinaggio artistico
Pattinaggio, Julia Marie Gaiser travolta e uccisa da un camion: aveva 23 anni
Julia Marie Gaiser, 23 anni e stella del pattinaggio artistico, è morta in un incidente stradale dove è stata travolta da un camion mentre era in bicicletta. La pattinatrice, originaria di Bressanone, è morta a Salisburgo mentre percorreva la pista ciclabile di Gaisbergstrabe, restando coinvolta nel violentissimo impatto ad un incrocio. Il conducente del camion, 46 anni, è stato trovato negativo all'alcol test.

Pattinaggio in lutto, è morta Julia Marie Gaiser

"Siamo tutti profondamente sconvolti. Era molto nota nell'ambiente sportivo. Non era solo un'atleta eccezionale, ma anche un modello per molti. Pertanto, a nome di tutta la popolazione di Bressanone, non possiamo che esprimere le nostre più sentite condoglianze". Queste le parole del sindaco Andreas Jungmann. Gaiser stava diventando una stella del pattinaggio artistico, iniziato fin da bambina, con quattro partecipazioni ai campionati nazionali e la recente partecipazione allo Skate Emirates di Dubai che l'aveva messa fortemente in mostra.

