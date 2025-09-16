Mondiali di Pattinaggio Corsa: l’Italia scrive la storia con la staffetta

Protagonisti assoluti della gara regina su pista sono stati Duccio Marsili, Vincenzo Maiorca e Giuseppe Bramante, capaci di imporsi con una prestazione spettacolare, decisa solo negli ultimi metri contro avversari del calibro di Colombia, Francia, Corea e Cina Taipei. Una finale mozzafiato che ha regalato all’Italia il titolo 2025 nell’americana, chiudendo in trionfo la prima parte delle gare dedicate alla pista.

La giornata non si è fermata qui: sono arrivate anche due splendide medaglie d’argento. Una grazie alla staffetta junior femminile composta da Sofia Paola Chiumiento, Rita De Gianni e Asia Negri; l’altra firmata ancora da Marsili nella 1000 metri sprint senior.

Il bilancio azzurro della fase su pista è di 4 ori, 2 argenti e 3 bronzi. Un bottino che conferma la forza del movimento italiano, con i nostri giovani sempre più protagonisti nelle prove di velocità.

Tra gli junior brillano Cristian Scassellati, campione nella 500 metri condotta dall’inizio alla fine, e Sofia Paola Chiumiento, che dopo l’oro nei 200 metri ha conquistato anche il titolo nella 500 sprint.

Due bronzi completano il medagliere senior: quello di Alice Sorcionovo nella 500 sprint – risultato straordinario alla sua prima finale mondiale assoluta – e quello di Vincenzo Maiorca nella 200 sprint maschile, chiusa in 17.820.

Da oggi le gare si spostano su strada, con appuntamenti fino a venerdì 19 settembre. Gran finale domenica 21, con la spettacolare Maratona di 42 km su tracciato cittadino che assegnerà gli ultimi titoli mondiali di Beidaihe.