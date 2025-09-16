Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Mondiali di Pattinaggio Corsa: l’Italia scrive la storia con la staffetta

Marsili, Bramante e Maiorca si confermano campioni del mondo 2025. Argenti per la junior femminile e per Marsili nella 1000 sprint
Mondiali di Pattinaggio Corsa: l’Italia scrive la storia con la staffetta
2 min

L’Italia del pattinaggio corsa continua a brillare sul palcoscenico mondiale. Nella terza giornata dei Campionati del Mondo di Beidaihe, in Cina, gli azzurri della staffetta senior hanno conquistato un oro storico nei 3000 metri a squadre, confermando il titolo vinto lo scorso anno.

Protagonisti assoluti della gara regina su pista sono stati Duccio Marsili, Vincenzo Maiorca e Giuseppe Bramante, capaci di imporsi con una prestazione spettacolare, decisa solo negli ultimi metri contro avversari del calibro di Colombia, Francia, Corea e Cina Taipei. Una finale mozzafiato che ha regalato all’Italia il titolo 2025 nell’americana, chiudendo in trionfo la prima parte delle gare dedicate alla pista.

La giornata non si è fermata qui: sono arrivate anche due splendide medaglie d’argento. Una grazie alla staffetta junior femminile composta da Sofia Paola Chiumiento, Rita De Gianni e Asia Negri; l’altra firmata ancora da Marsili nella 1000 metri sprint senior.

Il bilancio azzurro della fase su pista è di 4 ori, 2 argenti e 3 bronzi. Un bottino che conferma la forza del movimento italiano, con i nostri giovani sempre più protagonisti nelle prove di velocità.

Tra gli junior brillano Cristian Scassellati, campione nella 500 metri condotta dall’inizio alla fine, e Sofia Paola Chiumiento, che dopo l’oro nei 200 metri ha conquistato anche il titolo nella 500 sprint.

Due bronzi completano il medagliere senior: quello di Alice Sorcionovo nella 500 sprint – risultato straordinario alla sua prima finale mondiale assoluta – e quello di Vincenzo Maiorca nella 200 sprint maschile, chiusa in 17.820.

Da oggi le gare si spostano su strada, con appuntamenti fino a venerdì 19 settembre. Gran finale domenica 21, con la spettacolare Maratona di 42 km su tracciato cittadino che assegnerà gli ultimi titoli mondiali di Beidaihe.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Pattinaggio

Da non perdere

ulia Marie Gaiser travolta e uccisa da un camionMondiali atletica diretta Tokyo, segui oggi Diaz, Furlani e Tortu