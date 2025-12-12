Mondiali Pattinaggio Freestyle: Brivio centra oro e record a Singapore

SINGAPORE - Un’edizione da record quella 2025 del Mondiale di Pattinaggio Inline Freestyle andata in scena a Singapore la scorsa settimana: 32 paesi partecipanti e oltre 370 atleti provenienti da tutti i continenti, per l’evento più atteso e seguito degli ultimi anni. Quattro giorni di competizioni di altissimo livello, emozioni pure e performance memorabili, a conferma della grandissima crescita degli sport su rotelle e del movimento del pattinaggio a livello internazionale. Dominio della Cina. Italia che ha saputo regalare grandissime emozioni e dire la sua con un nuovo primato mondiale, nel femminile.

A contribuire al successo della manifestazione iridata anche la nostra Nazionale. È Francesca Brivio infatti la regina indiscussa, in ambito azzurro e non solo, nell’evento in terra asiatica. Medaglia d’oro e nuovo record mondiale per l’atleta di punta della squadra femminile italiana, nella specialità del free jump, con un salto di 135 cm. Torna in vetta la Brivio, dopo l’argento dello scorso anno ai World Skate Games, e lo fa saltando come nessuna prima di lei.

“Questo mondiale è stato per me un turbinio di emozioni - ha commentato la Brivio - ora sono felicissima ma prima di saltare avevo come sempre molta ansia. Questo appuntamento è per noi atleti il più importante della stagione e sappiamo che non possiamo sbagliare. Appena ho messo i pattini sulla pista però mi sono tranquillizzata e sentita subito a mio agio - ha raccontato Francesca a fine gara - con la bandiera tricolore ancora sulle spalle”.

Soddisfazioni azzurre anche nel free jump maschile con Gianmarco Savi che, nonostante alcuni problemi fisici, riesce a saltare 160 cm e a rimanere sul podio, ottenendo un importante bronzo dietro al fuoriclasse senegalese Dame Fall, che ha saltato 170 cm e al moldavo Maxim Caraion, secondo con 165 cm. “Sono ovviamente contento per la medaglia ma dispiaciuto per la mia prestazione non ottimale. Purtroppo qualche settimana fa ho avuto un infortunio che non mi ha permesso di allenarmi con costanza e nella gara di oggi si è visto - ha sottolineato Gianmarco - le mie abituali prestazioni si assestano su ben altri numeri, maconsiderando anche l’alto livello degli altri atleti, posso ritenermi abbastanza soddisfatto”.

Le parole del presidente Aracu

"Negli ultimi anni, il pattinaggio freestyle inline ha registrato una crescita notevole - ha commentato il presidente World Skate e Skate Italia, Sabatino Aracu - il nostro sport ha conquistato il cuore delle comunità e degli appassionati di tutto il mondo. Nei prossimi anni gli atleti si sfideranno, grazie a una passione comune, impegnandosi a promuovere e far progredire la disciplina del pattinaggio freestyle in tutto il mondo”.

Classic Freestyle Slalom

Per entrambe le competizioni dei Senior, maschile e femminile, si è assistito ad un vero e proprio spettacolo, un perfetto mix tra tecnica ed interpretazione. Da sottolineare l’impresa mancata di Alice Tomatis e Valerio Degli Agostini che per un soffio sfiorano il podio, assestandosi al quarto posto. Bravissimi anche Francesca Pettinari, Lorenzo Guslandi e Lorenzo Demuru che si confermano a livelli mondiali, nonostante alcune imprecisioni, e chiudono a ridosso dei migliori.

Classic Freestyle Slalom Coppie

Ancora una volta un quarto posto per l’Italia con Valerio Degli Agostini e Nexia Gualdi che, nonostante l’esibizione di qualità, non sono riusciti a convincere del tutto i giudici. Decima la coppia composta da Lorenzo Demuru e Nikole Moretti, che forse anche a causa della stanchezza, non chiudono in linea con il loro livello.

Battle

Bene la Junior Femminile. Viola Luciani e Nexia Gualdi, raggiungono la semifinale dovendo poi però cedere di fronte alla superpotenza cinese che occupa l’intero podio. Stessa sorte per gli Junior Maschi, Manuel Moretti e Daniele Salzillo, che non sono riusciti ad imporsi, lasciando spazio agli atleti cinesi che anche in questa gara hanno messo al collo tutte le medaglie disponibili. Nella Senior Femminile una super Alice Tomatis arriva in semifinale ad un passo dal podio. Niente da fare invece per Francesca Pettinari che non è riuscita a qualificarsi. Che competizione emozionante quella dei Senior Maschi. Ancora una volta il team Italia ha saputo destreggiarsi in una gara di altissimo livello. Valerio Degli Agostini e Lorenzo Demuru sono gli atleti che più di tutti hanno messo in difficoltà gli asiatici, rimanendo a ridosso dei cinesi che alla fine però sono riusciti ad avere la meglio.

Junior Classic Freestyle Slalom

Per la categoria Junior Femminile, le nostre teste di serie, che hanno bypassato le qualifiche grazie al punteggio del ranking mondiale, Viola Luciani e Nexia Gualdi, hanno terminano la competizione rispettivamente al nono e undicesimo posto. Nella Junior Maschile, i due atleti romani Manuel Moretti e Daniele Salzillo hanno terminato la gara in settima e tredicesima posizione. Una prova sicuramente difficile da affrontare ma che gli ha permesso di arricchire il proprio bagaglio sportivo, potendosi confrontare con i più forti pattinatori del continente asiatico.