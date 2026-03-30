Reggio Emilia capitale del pattinaggio: al 'PalaBigi' la magia del Campionato italiano Artistico Gruppi

Nei Piccoli Gruppi confermano il titolo nazionale gli Evolution (Polisportiva Orgnano Asd Udine) con “L’officina del maestro” sulla storia di Maurice Ravel che, ispirato dai rumori e dai ritmi meccanici della fabbrica, dà vita al suo capolavoro: il bolero. Il programma totalizza 39.74 punti. Segue a poca distanza il gruppo “Diamante” (Asd pattinaggio Fiumicello UD) con 38.22 e il suo “Oltre il filo. Medaglia di bronzo per i Dejavu (Asd Rollerclub Scuola Pattinaggio PD) con “ La chiave del successo ”, (36.62 punti).

Trofeo Small Sincro - Quartetti Cadetti - Gruppi Junior: i verdetti

La giornata di venerdì 27 marzo grande festa per il team Phoenix Sincro Team (Patt. Cornate D’Adda MB) che ha alzato al cielo la coppa del Trofeo Small Sincro, ma a festeggiare in grande è stata anche la società della provincia padovana Asdpa Roll Stars Loreggia che ha conquistato la medaglia d’oro sia nei Quartetti Cadetti, sia nei Gruppi Junior, con le omonime squadre Skate Stars.

Quartetti Junior - Sincronizzato Junior - Coppa Skate Italia: i risultati

Nella giornata di sabato 28 marzo hanno esordito i Quartetti Junior con i Magic Skate (Artiskate Asd VR) che si sono laureati nuovamente campioni nazionali con “Anima a metà: diva o preda?” (Il sogno svanisce e l’anima fatale della donna ragno prende il sopravvento), punteggio 47.95. Confermano invece il titolo italiano Sincronizzato Junior i Precision Skate Bologna (PF Progresso Fontana Asd BO, Polisportiva G.Masi Asd BO e Asd Polisportiva Orizon BO) con 71.93. La Coppa Skate Italia va al Team Portogruaro, con 250 punti.

Il prossimo appuntamento per i Gruppi Show e Precision è in programma dal 30 aprile al 2 maggio a Conegliano, con il Campionato Europeo.