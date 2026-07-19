Campionati Europei Corsa, a Cardano al Campo le star del pattinaggio continentale

Oltre 400 gli atleti partecipanti, provenienti da 18 Nazioni e 66 le gare in programma che assegneranno i titoli delle categorie Allievi, Junior e Senior per le competizioni su pista, strada e maratona. Sede dell’appuntamento 2026 il Pattinodromo Comunale del Centro Sportivo Karol Woytila di via Carreggia. Impianto rinnovato per l’occasione, punto di riferimento per il pattinaggio mondiale, con la sua pista a curve sopraelevate di 200 metri e il suo circuito stradale di 500 metri. Centro sportivo che nell'ultimo anno è stato ristrutturato e ingrandito, anche con l'inserimento di uno nuovo skate park, grazie agli sforzi ed investimenti della Federazione Italiana Skate Italia, del Comune di Cardano e alla visione della Cardano Skating.

Una competizione di altissimo profilo internazionale, targata World Skate Europe e organizzata dalla società Cardano Skating. Ad aprire la manifestazione le gare su pista dal 20 al 22 luglio. Spazio poi alle prove su strada dal 24 al 25 luglio. Grande chiusura, domenica 26 luglio con la spettacolare Maratona, su tracciato cittadino di 42 Km.

Special guest degli Europei di Cardano, la campionessa olimpica e mondiale, Francesca Lollobrigida, atleta del gruppo sportivo dell'Aeronautica Militare. I Campionati rappresentano un premio per la Società Cardano Skating per il grande impegno nella formazione delle centinaia di giovani che sono passati dalla pista cardanese, fino a quelli che sono arrivati ai vertici delle competizioni internazionali e che avranno modo di esibirsi proprio ai Campionati 2026, sotto gli occhi dei loro tifosi locali.

Tutto pronto quindi per l'appuntamento che attirerà migliaia di appassionati, spettatori, atleti e atlete, allenatori, allenatrici, dirigenti e genitori di tutto il continente. Il Sindaco Lorenzo Maria Aspesi, gli assessori Claudio Trevisan ed Elena Maria Mazzucchelli hanno espresso grande soddisfazione per la fiducia accordata dalla commissione tecnica di World Skate Europe e sono già impegnati per garantire il supporto e la collaborazione necessaria per la riuscita della manifestazione. “La macchina organizzativa è partita - hanno sottolineato dal Comune - Tutti quanti siamo chiamati a partecipare e a contribuire, con entusiasmo e spirito di comunità, a rendere questo appuntamento un momento grande e speciale, capace di lasciare un segno positivo nella storia della nostra città. Cardano al Campo si prepara così a vivere un evento straordinario, all'insegna dello sport, dell'inclusione e dell'orgoglio cittadino”.

Sotto i riflettori gli atleti della Nazionale Italiana, guidati dal CT Massimiliano Presti, dopo lo splendido Europeo dello scorso anno, quando gli azzurri riuscirono a portare a casa tantissime medaglie su pista e a confermarsi leader europei su strada. L’appuntamento sarà un importante test in vista dei Mondiali del Paraguay, che chiuderanno ad Asuncion la stagione agonistica 2026.

Il programma delle gare: Programma dettagliato – EC 2026 Pattinaggio Corsa a Rotelle

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Il sito ufficiale dell’evento: Campionati Europei Pattinaggio Corsa a Rotelle 2026 | Cardano al Campo – Sito Ufficiale