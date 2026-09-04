Italia, esordio con il botto a Taranto 2026 per Roller Marathon e Skateboarding
L’Italia delle rotelle chiude alla grande la sua prima partecipazione ai Giochi del Mediterraneo 2026 di Taranto. Al suo esordio assoluto in 75 anni di storia della manifestazione sportiva dedicata ai Paesi del Mare Nostrum, Skate Italia porta a casa medaglie e vittorie grazie alle sue due discipline presenti nel programma dell’evento. Medaglie tutte al femminile che arrivano sia dalla Roller Marathon di Pattinaggio Corsa che dallo skateboarding olimpico, nella specialità street. Lo Skateboarding azzurro centra due medaglie nella finale donne, andata in scena mercoledì 2 settembre al Salinella Mediterranean Urban Sport Park. Sono Gaia Urbinati e Irene Panzavolta a conquistare rispettivamente l’argento e il bronzo, dopo l’oro di Melissa Gatti e il bronzo di Sofia Saronni, arrivati anche nella Roller Marathon femminile di venerdì 28 agosto. Federazione Skate Italia che può festeggiare così, con quattro medaglie, il suo debutto assoluto ai Giochi.
Numeri record per i Giochi del Mediterraneo 2026 vinti dall'Italia
Una manifestazione con numeri record. Oltre 3.800 atleti, 26 Paesi partecipanti, 33 sport, 1.853 medaglie in palio, 28 campi di gara dislocati in 4 provincie e 13 città, 3.000 volontari impegnati nei 15 giorni delle competizioni. Sono solo alcuni dei numeri dei Giochi 2026 andati in scena dal 20 agosto al 3 settembre. A rappresentare la novità assoluta della XX edizione è stato l’esordio delle due discipline su rotelle del pattinaggio Corsa, con la Roller Marathon e dello skateboarding. Sport che hanno contribuito alla vittoria finale degli azzurri nel medagliere generale. Italia che infatti trionfa a Taranto con 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi, davanti a Turchia e Grecia.
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