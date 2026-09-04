Italia, esordio con il botto a Taranto 2026 per Roller Marathon e Skateboarding

L’Italia delle rotelle chiude alla grande la sua prima partecipazione ai Giochi del Mediterraneo 2026 di Taranto . Al suo esordio assoluto in 75 anni di storia della manifestazione sportiva dedicata ai Paesi del Mare Nostrum, Skate Italia porta a casa medaglie e vittorie grazie alle sue due discipline presenti nel programma dell’evento. Medaglie tutte al femminile che arrivano sia dalla Roller Marathon di Pattinaggio Corsa che dallo skateboarding olimpico, nella specialità street . Lo Skateboarding azzurro centra due medaglie nella finale donne, andata in scena mercoledì 2 settembre al Salinella Mediterranean Urban Sport Park. Sono Gaia Urbinati e Irene Panzavolta a conquistare rispettivamente l’argento e il bronzo , dopo l’oro di Melissa Gatti e il bronzo di Sofia Saronni , arrivati anche nella Roller Marathon femminile di venerdì 28 agosto. Federazione Skate Italia che può festeggiare così, con quattro medaglie , il suo debutto assoluto ai Giochi.

Numeri record per i Giochi del Mediterraneo 2026 vinti dall'Italia

Una manifestazione con numeri record. Oltre 3.800 atleti, 26 Paesi partecipanti, 33 sport, 1.853 medaglie in palio, 28 campi di gara dislocati in 4 provincie e 13 città, 3.000 volontari impegnati nei 15 giorni delle competizioni. Sono solo alcuni dei numeri dei Giochi 2026 andati in scena dal 20 agosto al 3 settembre. A rappresentare la novità assoluta della XX edizione è stato l’esordio delle due discipline su rotelle del pattinaggio Corsa, con la Roller Marathon e dello skateboarding. Sport che hanno contribuito alla vittoria finale degli azzurri nel medagliere generale. Italia che infatti trionfa a Taranto con 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi, davanti a Turchia e Grecia.