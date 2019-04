Boxe, Lomachenko su Eurosport

MILANO - Eurosport è sul ring. Ieri notte a Los Angeles l’ucraino Vasyl Lomachenko ha messo in palio i suoi titoli mondiali dei Leggeri WBO e WBA sfidando Anthony Crolla, pugile inglese di origini italiane ed ex-campione del mondo dei Leggeri WBA (2015-2016). L'ucraino ha vinto 4 round e si è confermato campione del mondo in un match senza storia che gli appassionati di boxe potranno rivedere su Eurosport 2 (canale 211 di Sky) e su Eurosport Player in replica oggi alle 22 e lunedì alle 20:30. Sarà possibile assistere anche al successo di Guido Vianello che ha impiegato solo 49 secondi per sbarazzarsi di Lawrence Gabriel in 6 riprese. Per il peso massimo romano, soprannominato The Gladiator, al terzo match da professionista (score di due incontri vinti per k.o) ha impressionato e, dopo il debutto da pro l’8 dicembre 2018 al Madison Square Garden di New York e la partecipazione alle Olimpiadi del 2016, ha confermato il suo valore.