Ruiz nuovo campione del mondo dei pesi massimi. Ko a sorpresa per Joshua

NEW YORK - Clamorosa sorpresa al Madison Square Garden di New York dove, nella notte italiana, Anthony Joshua, l'imbattuto campione mondiale dei massimi Wba, Ibf e Wbo, è stato sconfitto a sorpresa dal 29enne semisconosciuto Andy Ruiz per k.o. tecnico alla settima ripresa. Un finale inaspettato (il californiano di origini messicane era quotato 20-1 dai bookmakers) ma che nel corso del match è apparso quasi scontato visto che lo sfidante è riuscito a mettere al tappeto il campione britannico per ben quattro volte nel giro di sette round.

Joshua ko! Andy Ruiz è il nuovo campione del mondo dei pesi massimi

Joshua come Tyson

Un ko, quello di Joshua, che a molti riporta alla memoria l'altrettanto clamorosa sconfitta subita da Mike Tyson quasi 30 anni fa (febbraio 1990) contro lo sconosciuto Buster Douglas. A dare ancora più i contorni dello stupore al match nel tempio della boxe c'è anche da ricordare che l'iniziale avversario di Joshua sarebbe dovuto essere Jarrell Miller, il quale però non ha ottenuto la licenza dopo aver fallito i test antidoping. Da qui la scelta di dare l'opportunità di sfidare il campione britannico a Ruiz, scelto come avversario dopo settimane di trattative e che da stanotte è il nuovo campione del mondo. Ruiz (1,88 per 121,5 kg) a fine incontro ha ringraziato "Dio per avermi dato questa vittoria. Senza di lui non sarebbe stato possibile. È quello che ho sempre sognato. È per questo che ho lavorato duro, non riesco a crederci". Ancora sul ring, Joshua - alla prima delusione in carriera - ha commentato così la sconfitta: "Grandi meriti ad Andy, grande rispetto. È un buon pugile. Ringrazio l'America e tutti quelli che sono venuti qui per questa serata. Sono dispiaciuto per i miei amici e i miei tifosi".