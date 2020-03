Video choc del pugile: "Vi insegno a picchiare una donna"

LONDRA (Inghilterra) – Un video choc costa caro al pugile britannico Billy Joe Saunders, sanzionato per aver pubblicato sui social network un video in cui dà consigli agli uomini su come picchiare le proprie mogli. Il British Boxing Board di Londra gli ha sospeso ieri la licenza “in considerazione dei gravi commenti fatti sui social media e in attesa del procedimento disciplinare”. Saunders, campione del mondo Wbo dei supermedi, sabato aveva pubblicato il tutorial per spiegare, colpendo il sacco, come mettere al tappeto “una moglie che parla troppo” durante l’isolamento a casa per il Coronavirus. “È stato un errore sciocco – ha provato a scusarsi successivamente il pugile, che ha oltre 400mila fan su Instagram - non intendevo causare alcun danno a nessuno e sicuramente non intendo promuovere la violenza domestica. Ci sono persone che muoiono in tutto il mondo con Coronavirus”. Saunders, per farsi perdonare, ha promesso che farà una donazione di 25.000 sterline a un ente di beneficenza che combatte la violenza domestica.