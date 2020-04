Mayweather: "Voglio diventare il miglior allenatore del mondo"

"Voglio diventare il miglior allenatore del mondo". Appesi i guantoni al chiodo nel 2017, Floyd Mayweather si sta riscoprendo in un'altra veste, come dimostra il video pubblicato su Instagram che lo ritrae mentre da' qualche consiglio al nipote di 14 anni. "Sto iniziando a fare l'allenatore, finora ho lavorato solo con persone che non hanno esperienza di boxe e stiamo crescendo insieme. Ma ve lo prometto, saro' uno dei migliori allenatori del mondo". Campione del mondo in cinque differenti categorie di peso, imbattuto in 50 incontri disputati da professionista, il 43enne statunitense confessa di prendere ispirazione dallo zio Roger, che lo ha allenato per gran parte della sua carriera. "Dopo la sua morte ho sentito l'impulso di aiutare coloro che mi circondavano cosi' come sono stati al mio fianco durante la mia carriera".

La figlia di Mayweather arrestata per una pugnalata!