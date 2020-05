Joshua shock: "Mike Tyson è una macchina per uccidere"

LONDRA (Regno Unito) - “Anche se avessi combattuto con Mike Tyson e lo avessi battuto, penso che sarei stato il mio unico tifoso. La gente mi avrebbe fischiato. Lui è una leggenda. È il più grande pugile dell'era moderna. Ci sono solo due campioni riconosciuti che il mondo conosce, Muhammad Ali e Mike Tyson, i volti più conosciuti al mondo quando si parla di boxe". È quanto afferma a The Sun Anthony Joshua, che prosegue con un paragone speciale: "Pensate a Beckham, quanti anni ha, 44-45? Il mondo lo adorerebbe se lo vedesse calciare in porta 100 volte - prosegue il pugile anglo-nigeriano -, prendere la traversa e poi tirare di nuovo al volo. Lo stesso vale per Tyson, che è l'incarnazione della macchina per uccidere: colpisce i pad per 15 secondi e tutti impazziscono. È normale. La differenza è che se Beckham colpisce il pallone magistralmente non significa che è tornato. Mentre Tyson si è solo preso una pausa, è un combattente per natura".