Holyfield e il morso di Tyson: “Ecco perché sono contento”

"Staccai l'orecchio a Holyfield, in realtà avrei voluto ucciderlo”. Così l'ex campione dei pesi massimi Mike Tyson raccontò di quel terribile episodio nel match del 28 giugno 1997, sul ring di Las Vegas, in cui nella furia del combattimento al terzo round aggredì a morsi il rivale Evander Holyfield, staccandogli il lobo dell'orecchio sinistro, che poi sputò a terra. Tyson spiegò che era molto arrabbiato perché l'avversario lo aveva colpito con delle testate, e quindi voleva rivalersi su di lui in ogni modo. Adesso, invece, arrivano delle dichiarazioni sorprendenti da parte della 'vittima' rilasciate al Times. “Mi è costato molto dolore, ma sono contento che sia successo - ha detto Holyfield - perché mi ha dato l’opportunità di capire cosa sia il perdono e di parlarne. Quello che la gente non sa è che Mike ha molta più cultura di quanto si possa pensare. Ritengono che sia un pazzo, in realtà oggi è un uomo d’affari. Quando invecchi non sei più la stessa persona".

La possibile sfida tra Mike Tyson e Evander Holyfield si fa sempre più vicina. I due vecchi campioni del mondo sono pronti a salire sul ring per una esibizione a scopo benefico. Holyfield compirà 58 anni a ottobre, si è ritirato nel 2014 ed ha vinto i due precedenti incontri con Iron Mike, compreso quello del 1997. Tyson di anni ne avrà 54 il 30 giugno prossimo, ed è lontano dal ring dal 2005. "Andiamo verso i tre round - ha continuato Holyfield -. Non sono 10 o 15. La mia intenzione non è quella di mettere fuori combattimento nessuno, ma con i guanti da 16 once ottieni anche buoni colpi in combattimento".