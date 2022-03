Boxe, mondiale Ibo a Civitavecchia: Magnesi contro il messicano Contreras

ROMA - Reduce dal gran debutto negli Usa, dove a fine 2021 ha demolito Eugene Lagos , il 9 aprile l’ancora imbattuto Michael “Lone Wolf” Magnesi torna a combattere in Italia. Questa volta mettendo nuovamente in palio il titolo di campione del mondo Ibo dei pesi superpiuma, vinto a novembre 2020 contro Patrick Kinigamazi e gia? difeso con successo lo scorso aprile spazzando via Khanyle Bulana: nell’occasione, a contendere la cintura iridata al 27enne pugile italiano sara? il 29enne messicano Dennis Contreras , soprannominato “El Martillo”.

Si scontreranno nella citta? metropolitana di Roma Capitale, su un ring allestito presso il palasport del Comune di Civitavecchia. Forte di un record di venti vittorie in altrettanti match, il Lupo solitario e? carico: «Indietreggero? solo per prendere la rincorsa, mai per arrendermi», annuncia attraverso i suoi canali social. Pronto per un’ulteriore vetrina internazionale che, in caso di conferma della corona, accorcera? la strada verso il prossimo step della carriera di Magnesi, l’assalto a una seconda cintura mondiale.

Ma intanto Contreras (24-11-1), atleta originario di Guadalajara e di provata esperienza. «Un altro pugile non facile», sottolineano dal Team Magnesi. «Ha vinto quasi sempre per ko, e tra il 2020 e il 2021 e? stato detentore della cintura Wba Fedecentro dei pesi piuma. Tra le caratteristiche che lo contraddistinguono, c’e? la durezza dei colpi che e? capace di assestare. Il suo soprannome non viene a caso, e? un picchiatore».

Non solo l’atteso incontro iridato con Magnesi protagonista. Il 9 aprile a Civitavecchia ci sara? spazio anche per il mondiale giovanile Ibo dei pesi leggeri, che vedra? incrociare i guantoni di Christian Gasparri e del colombiano Santiago Garces. Nel sottoclou, poi, gli incontri di Yuri Lupparelli, Patrizio Santini, Luca D’Ortenzi e Pietro Rossetti. La riunione e? stata organizzata dalla Bbt di Davide Buccioni, dalla A&B Events di Alessandra Branco e dalla DiBella Entertainment del manager americano Lou DiBella, con il patrocinio del Comune ospitante, della Regione Lazio e della Federazione pugilistica italiana. Main sponsor dell’evento la catena di caffetterie Le Cine?ma Cafe?, da anni anche sponsor personale di Magnesi.