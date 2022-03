Irma Testa rivela: "Mi piacciono le donne, ma in futuro un uomo..."

ROMA - Irma Testa, campionessa di pugliato e vincitrice della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, si racconta al programma di Rai2 "Belve", in onda venerdì sera alle 22.55. "Mi piacciono le donne ma nel futuro potrebbe esserci un uomo, la parola lesbica la considero una gabbia", afferma la 24enne di Torre Annunziata. "La dichiarazione della mia omosessualità ha fatto molto scalpore? Se fa notizia vuol dire che ancora non è normale. E da molti non è considerato normale essere omosessuale soprattutto quando sei un atleta - spiega - Io lo sapevo che avrebbe fatto notizia, infatti l'ho fatto solo dopo una medaglia olimpica, che in qualche modo ti mette al riparo. Nessuno può toccare la Irma atleta dopo una medaglia olimpica". E conclude: "Nel mondo dello sport è ancora difficile parlare di omosessualità...Gli atleti sono considerati come persone perfette...Essere omosessuale è un'imperfezione e io ho sempre avuto paura di mettere a rischio la mia immagine: avrei meritato la medaglia d'oro".