Boxe, titolo UE pesi leggeri: vince Emiliano Marsili!

SANTA MARINELLA (Roma) - Grande serata di boxe a Santa Marinella per match valido per il titolo UE leggeri fra Emiliano Tizzo Marsili e lo spagnolo Frank Urquiaga, che si è rivelato molto equilibrato e avvincente sulla durata dei 12 round. Alla fine si è imposto ai punti il pugile italiano (115-113; 112-115; 115-112) per 'Split Decision'. La serata, organizzata dalla OPI 82, aveva anche in programma il match per il titolo Intercontinentale Youth Leggeri Wbc fra Daniel Spada e Andrea Sito, che è stato vinto con verdetto unanime (78-74; 79-73; 77-75) dal primo dei due. Per quanto riguarda il resto del programma, nei Medi, Giovanni Sarchioto ha sconfitto per Ko Tecnico alla prima ripresa Samir Nasim, Francesco Russo (categoria dei Medi) ha superato per abbandono al secondo round Giusto Durante. Il medio Omar Illunga ha battuto per Kot al quarto round lo sloveno Alex Visocnik.